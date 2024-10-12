12 рекордов и конец погони за Гретцки. Чего Овечкин добьется в новом сезоне НХЛ

Всё ещё не верится в это, но Ови от Гретцки отделяет всего 41 гол. От рекорда — 42. И этот рубеж в 42 шайбы для Овечкина — дело привычное. Вопрос лишь один: получится ли у нападающего «Кэпс» на один сезон вернуться на свой прежний уровень и сотворить историю уже в ближайший год? Как уже было написано выше, не верится — но все шансы на это есть.