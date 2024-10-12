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Стало известно, когда Павел Дацюк будет включен в Зал славы хоккея НХЛ

Официальная церемония включения российского экс-нападающего Павла Дацюка в Зал славы хоккея НХЛ пройдёт 11 ноября.

Источник: Чемпионат.com

О решении ввести Дацюка в Зал славы стало известно летом 2024 года.

Помимо россиянина, в Зал славы хоккея войдут защитник Ши Уэбер и нападающий Джереми Рёник. Среди женщин в Зал славы были выбраны Натали Дарвиц и Кристи Уэнделл-Фил. Среди функционеров были отмечены Дэвид Пойл и Колин Кэмпбелл.

Дацюк — двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Ред Уингз» (2002, 2008). Он выигрывал «Селке Трофи» как лучший оборонительный нападающий лиги три сезона подряд (2007−2010 гг.) и «Леди Бинг Трофи» как игрок, продемонстрировавший спортивное мастерство и джентльменское поведение в сочетании с высокими игровыми качествами четыре сезона подряд (2006−2009 гг.).

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