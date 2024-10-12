В Америке царит сенсационный русский герой! Неожиданно для всех Барбашев стал лучшим бомбардиром НХЛ

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашев делит первое место в списке бомбардиров НХЛ с партнером по команде и звену Джеком Айкелом и форвардом «Сент-Луиса» Джеком Кайру. Пусть регулярка только и стартовала, звучит это сенсационно. Тем более, за два матча Барбашев набрал сразу шесть очков — 3 гола и 3 передачи.
В первой игре сезона против «Колорадо Эвеланш» россиянин поучаствовал в четырех голах своей команды — забросил две шайбы и отдал две передачи. «Вегас» выиграл в той встрече со счетом 8:4.
Во втором матче, уже против своей бывшей команды «Сент-Луис Блюз», Барбашев набрал два результативных балла. Снова и забросил, и отдал передачу.
Из действующих российских игроков НХЛ всего двое являются двукратными обладателями Кубка Стэнли в составе разных команд. Это Иван Барбашев и Владимир Тарасенко. Первый Кубок Стэнли оба нападающих завоевали, играя в одной команде — «Сент-Луис Блюз». Сменил команду лучший бомбардир нынешнего сезона перед дедлайном сезона-2022/23. «Блюзмены» обменяли Барбашева на Зака Дина, который в состав «Сент-Луиса» попадает нечасто. В тот же сезон «Вегас» стал обладателем кубка Стэнли впервые в своей истории, а Барбашев — двукратным обладателем трофея.
В «Сент-Луисе» россиянин играл в нижних звеньях и стабильно для своей роли набирал очки. Работоспособности у форварда не занимать. Обмен в «Вегас» перезагрузил карьеру российского нападающего. Из нижних звеньев Барбашев поднялся до ведущей тройки. А в победе «Вегаса» в розыгрыше Кубка Стэнли сыграл важную роль — 18 очков за 22 игры плей-офф. Болельщики увидели нового Барбашева, нападающий открылся с совершенно неожиданной стороны.
Победный сезон-2022/23 был последним годом контракта, подписанного еще с «Сент-Луисом», с кэпхитом 2,25 млн долларов. Сравнительно невысокое соглашение. Было очевидно, что после такого прорывного плей-офф двукратного обладателя кубка Стэнли ждет щедрое предложение. Североамериканские журналисты ждали, что за такого форварда начнется борьба на рынке и Барбашев сам будет в праве выбрать себе клуб. Но все оказалось в разы проще — нападающий хотел остаться в «Вегасе». Летом 2023 года россиянин подписал 5-летнее соглашение с «рыцарями» на сумму 25 млн долларов.
Сочетание с Айкелом приносит результат уже третий сезон подряд. В новом сезоне в первую тройку вместо обменянного в межсезонье Маршессо поставили Марка Стоуна. В социальных сетях болельщики уже восторгаются действиями первого звена своей команды: «Они включили режим монстров». Барбашев пока выглядит едва ли не самым угрожающим из этих монстров.
Надежда Тонконог