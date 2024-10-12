В Америке царит сенсационный русский герой! Неожиданно для всех Барбашев стал лучшим бомбардиром НХЛ

Победный сезон-2022/23 был последним годом контракта, подписанного еще с «Сент-Луисом», с кэпхитом 2,25 млн долларов. Сравнительно невысокое соглашение. Было очевидно, что после такого прорывного плей-офф двукратного обладателя кубка Стэнли ждет щедрое предложение. Североамериканские журналисты ждали, что за такого форварда начнется борьба на рынке и Барбашев сам будет в праве выбрать себе клуб. Но все оказалось в разы проще — нападающий хотел остаться в «Вегасе». Летом 2023 года россиянин подписал 5-летнее соглашение с «рыцарями» на сумму 25 млн долларов.