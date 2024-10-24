Овечкин гонится за Гретцки: сколько шайб осталось забросить до рекорда

14 декабря 2022 года Овечкин в матче против «Чикаго Блэкхокс» оформил хет-трик, забросив свои 798-ю, 799-ю и 800-ю шайбы в карьере. Россиянин стал третьим хоккеистом за всю историю НХЛ, которому покорилась отметка в восемь сотен голов. В матче с «Виннипег Джетс» 24 декабря он оформил дубль и вышел на чистое второе место в списке лучших снайперов лиги, опередив легендарного канадца Горди Хоу, который в составе «Детройт Ред Уингз» и «Хартфорд Уэйлерс» забросил суммарно 801 шайбу.