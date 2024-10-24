Овечкин гонится за Гретцки: сколько шайб осталось забросить до рекорда

14 декабря 2022 года Овечкин в матче против «Чикаго Блэкхокс» оформил хет-трик, забросив свои 798-ю, 799-ю и 800-ю шайбы в карьере. Россиянин стал третьим хоккеистом за всю историю НХЛ, которому покорилась отметка в восемь сотен голов. В матче с «Виннипег Джетс» 24 декабря он оформил дубль и вышел на чистое второе место в списке лучших снайперов лиги, опередив легендарного канадца Горди Хоу, который в составе «Детройт Ред Уингз» и «Хартфорд Уэйлерс» забросил суммарно 801 шайбу.
Рекордсменом НХЛ остается еще один канадец Уэйн Гретцки. Форвард по прозвищу Величайший выступал за «Эдмонтон Ойлерз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сент-Луис Блюз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» и установил до сих пор недосягаемую отметку в 894 гола в карьере. На сегодняшний день Овечкину осталось забросить 39 шайб, чтобы превзойти рекорд Гретцки.
Овечкин проводит 20-й сезон в НХЛ. Всю карьеру он выступает за «Вашингтон», его последний контракт с «Кэпиталз» рассчитан до конца сезона-2025/26. Россиянину принадлежит рекорд по голам в чемпионатах за один клуб, по количеству заброшенных шайб в большинстве (312), в овертаймах (26), в пустые ворота (57), а также множество других уникальных достижений.
|Игрок
|Игры
|Голы
|Команда
|1. Уэйн Гретцки
|1487
|894
|Эдмонтон Ойлерз
|2. Александр Овечкин
|1432
|855
|Вашингтон Кэпиталз
|3. Горди Хоу
|1767
|801
|Детройт Ред Уингз
|4. Яромир Ягр
|1733
|766
|Вашингтон Кэпиталз
|5. Бретт Халл
|1269
|741
|Сент-Луис Блюз
|6. Марсель Дионн
|1348
|731
|Лос-Анджелес Кингз
|7. Фил Эспозито
|1282
|717
|Бостон Брюинз
|8. Майк Гартнер
|1432
|708
|Нью-Йорк Рейнджерс
|9. Марк Мессье
|1756
|694
|Нью-Йорк Рейнджерс
|10. Стив Айзерман
|1514
|692
|Детройт Ред Уингз