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Овечкин гонится за Гретцки: сколько шайб осталось забросить до рекорда

Александр Овечкин — лучший российский снайпер в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В 2004 году его под первым номером на драфте выбрал «Вашингтон Кэпиталз». В дебютном сезоне россиянин забросил 52 шайбы и с тех пор девять раз выигрывал «Морис Ришар Трофи» — приз лучшему снайперу чемпионата.

Источник: Спорт РИА Новости

14 декабря 2022 года Овечкин в матче против «Чикаго Блэкхокс» оформил хет-трик, забросив свои 798-ю, 799-ю и 800-ю шайбы в карьере. Россиянин стал третьим хоккеистом за всю историю НХЛ, которому покорилась отметка в восемь сотен голов. В матче с «Виннипег Джетс» 24 декабря он оформил дубль и вышел на чистое второе место в списке лучших снайперов лиги, опередив легендарного канадца Горди Хоу, который в составе «Детройт Ред Уингз» и «Хартфорд Уэйлерс» забросил суммарно 801 шайбу.

Рекордсменом НХЛ остается еще один канадец Уэйн Гретцки. Форвард по прозвищу Величайший выступал за «Эдмонтон Ойлерз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сент-Луис Блюз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» и установил до сих пор недосягаемую отметку в 894 гола в карьере. На сегодняшний день Овечкину осталось забросить 39 шайб, чтобы превзойти рекорд Гретцки.

Овечкин проводит 20-й сезон в НХЛ. Всю карьеру он выступает за «Вашингтон», его последний контракт с «Кэпиталз» рассчитан до конца сезона-2025/26. Россиянину принадлежит рекорд по голам в чемпионатах за один клуб, по количеству заброшенных шайб в большинстве (312), в овертаймах (26), в пустые ворота (57), а также множество других уникальных достижений.

ИгрокИгрыГолыКоманда
1. Уэйн Гретцки1487894Эдмонтон Ойлерз
2. Александр Овечкин1432855Вашингтон Кэпиталз
3. Горди Хоу1767801Детройт Ред Уингз
4. Яромир Ягр1733766Вашингтон Кэпиталз
5. Бретт Халл1269741Сент-Луис Блюз
6. Марсель Дионн1348731Лос-Анджелес Кингз
7. Фил Эспозито1282717Бостон Брюинз
8. Майк Гартнер1432708Нью-Йорк Рейнджерс
9. Марк Мессье1756694Нью-Йорк Рейнджерс
10. Стив Айзерман1514692Детройт Ред Уингз
НХЛ: таблица и календарь