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Врезал судье, набрал первые очки: Овечкин ворвался в новый сезон НХЛ

Александр Овечкин снес судью на скамейку запасных во время матча с «Нью-Джерси».

Источник: AP 2023

Новый сезон Национальной хоккейной лиги начался еще 4 октября, но полноценным старт регулярного чемпионата стал сегодня: в дело вступили хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз», которые волей календаря одними из последних включились в кампанию-2024/25. Соперник «столичных» — «Нью-Джерси Девилз» — к этому моменту, например, уже провел три матча «регулярки». Для «Кэпиталз» новый розыгрыш НХЛ ознаменован крупными юбилеями и ожидаемыми громкими событиями. Франшиза празднует свое 50-летие. И подумать только — почти половина периода пребывания «Вашингтона» в НХЛ проходит в эпоху имени Александра Овечкина.

Российский ветеран, главный снайпер современности и один из лучших и прославленных спортсменов за всю историю ворвался в свой уже 20-й сезон в НХЛ, 16 из них — в качестве капитана «Вашингтона».

Весь спортивный мир сосредоточен на величайшей погоне Александра за снайперским рекордом Уэйна Гретцки и никто уже не задается вопросом, сместит ли Ови канадца с первого места. Все ждут лишь момента, когда это случится. Теоретически российский снайпер может переписать историю уже в этом сезоне, хотя всем очевидно, что эффективность 39-летнего форварда естественным образом падает.

«С каждым годом забивать все сложнее и сложнее. Команды играют по‑разному, и вратари играют по‑разному. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы забрасывать шайбы и выигрывать матчи», — отметил сам Овечкин накануне стартового матча сезона.

Несмотря на возраст, у Александра все еще остается тот юношеский задор и настрой на игру в хоккей. Впрочем, он неоднократно отмечал, что повесит коньки на гвоздь сразу, как только перестанет получать удовольствие от лучшей в мире игры с клюшкой и шайбой. Это Ови продемонстрировал с первых же своих смен матча с «Нью-Джерси». Россиянин понесся на Томаша Тотара с намерением провести против того силовой прием и преуспел. Даже слишком — от хита Александра пострадал в том числе и лайнсмен, которого вынесло за пределы площадки. Один удар — две цели.

В первой 20-минутке Овечкин в принципе сосредоточился больше на силовой борьбе, чем на продуктивности в атаке. В его активе по итогам этого отрезка было три успешных силовых приема и ноль бросков в створ ворот. К концу матча эти показатели не особо изменились: впоследствии капитан «Вашингтона» применил еще четыре хита, а вот в створ чужих ворот так и не зарядил. Даже при игре в большинстве Ови находился преимущественно в стороне, что мы неоднократно замечали еще в прошлом сезоне.

При этом без набранных очков Александр с площадки не ушел. Русский ветеран поучаствовал в голе Дилана Строума в самом дебюте второго периода. Овечкин навел суету на чужом пятаке и умудрился записать на свой счет голевую передачу. Она стала для него 698-й в карьере. Совсем скоро Овечкин отметит очередной статистический юбилей.

Усилиями Овечкина и Строума «Вашингтон» соорудил свой второй гол в матче. Автором первого стал Джон Карлсон, реализовавший большинство еще в середине первой 20-минутки. Однако после шайбы Карлсона «Девилз» забили дважды и вышли вперед, то же самое гости из Ньюарка сотворили в ответ на гол Строума. В дебюте решающего периода Том Уилсон мощным и точным броском подарил «столичным» надежду на спасение, но тщетно. За секунды до сирены «Нью-Джерси» поставил жирную точку голом в пустые ворота.

3:5 — «Вашингтон» начинает новый сезон НХЛ с поражения, а Александр Овечкин — с результативного балла, но без заброшенных шайб.

Андрей Сенченко

Вашингтон
3:5
1:2, 1:2, 1:1
Нью-Джерси
Хоккей, НХЛ, Неделя 2
13.10.2024, 02:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18573 зрителя
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Шелдон Киф
Вратари
Чарли Линдгрен
Якоб Маркстрем
1-й период
01:51
Ник Дауд
04:50
Джейкоб Чикран
10:38
Тимо Майер
10:48
Джон Карлсон
(Дилан Строум, Пьер-Люк Дюбуа)
13:42
Симус Кейси
(Тимо Майер, Йеспер Братт)
16:24
Пол Коттер
(Стефан Ноесен, Эрик Хаула)
2-й период
20:32
Дилан Строум
(Александр Овечкин, Джон Карлсон)
23:56
Томаш Татар
(Эрик Хаула, Стефан Ноесен)
29:50
Пьер-Люк Дюбуа
29:50
Джонатан Ковачевич
33:38
Пол Коттер
(Эрик Хаула, Стефан Ноесен)
36:42
Пол Коттер
3-й период
41:35
Том Уилсон
(Коннор Макмайкл)
43:15
Ник Дауд
44:56
Йеспер Братт
49:22
Том Уилсон
59:52
Доусон Мерсер
(Томаш Татар, Нико Хишир)
Лучшие игроки матча
Статистика
10
Штрафное время
8
3
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
Нью-Джерси
НХЛ: таблица и календарь