Врезал судье, набрал первые очки: Овечкин ворвался в новый сезон НХЛ

Несмотря на возраст, у Александра все еще остается тот юношеский задор и настрой на игру в хоккей. Впрочем, он неоднократно отмечал, что повесит коньки на гвоздь сразу, как только перестанет получать удовольствие от лучшей в мире игры с клюшкой и шайбой. Это Ови продемонстрировал с первых же своих смен матча с «Нью-Джерси». Россиянин понесся на Томаша Тотара с намерением провести против того силовой прием и преуспел. Даже слишком — от хита Александра пострадал в том числе и лайнсмен, которого вынесло за пределы площадки. Один удар — две цели.