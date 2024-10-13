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«Один из лучших в истории». Новое монструозное достижение Малкина — 1300 очков в НХЛ

Два юбилея за два матча, в следующем ждём ещё один?

Источник: Getty Images

«Питтсбург» пусть и одна из самых возрастных команд в НХЛ, но у неё есть такие «старички», что ещё могут дать фору молодым. Евгений Малкин в своём 19-м сезоне в НХЛ просто летает по площадке и на старте регулярки является едва ли не лучшим игроком команды.

В предыдущей встрече с «Детройтом» он добрался до 800 передач в лучшей лиге мира, сегодня с «Торонто» продолжил раздавать пасы и выбил 1300 очков за карьеру. Он стал всего лишь 37-м игроком в истории, которому покорилась эта отметка. И третьим — среди действующих после Сидни Кросби и Александра Овечкина. Достижение, которое невозможно недооценить.

Он всю жизнь провёл в тени Кросби и Овечкина и является, пожалуй, одной из самых обделённых вниманием суперзвёзд НХЛ. Ещё семь лет назад, когда лига не включила его в список 100 лучших игроков в истории, это казалось жуткой несправедливостью, и с каждым годом это ощущение только усиливается.

«Это один из лучших игроков всех времён. И точно один из лучших в своём поколении», — сказал про него главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.

Сегодня Малкин начал с того, что выступил ассистентом в голе Криса Летанга в большинстве в первом периоде, но «Питтсбург» не смог ни развить, ни сохранить это преимущество надолго.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

За две минуты в начале второго периода «Торонто» усилиями Нюландера и Ниса сумел отыграться, а на старте третьего Марнер провёл третью шайбу в ворота Йоэля Бломквиста. Но Малкин возродил интригу своим 1300-м очком. Он перехватил шайбу в средней зоне, ворвался в зону атаки, стянул на себя внимание двух защитников и отдал Рикарду Ракеллю под бросок, который сделал счёт 2:3.

Однако отыграться «Питтсбург» не смог, хотя старался. «Пингвины» уже несколько лет находятся на закате своей династии, которая принесла три Кубка Стэнли, и больше не выглядят топ-командой, которая претендует на титулы. Но Малкин всеми силами пытается повернуть время вспять. У него остаётся два года по действующему контракту, и недавно он признался, что не может представить себе, что завершит карьеру, не сыграв ещё раз в плей-офф с «Питтсбургом».

И сейчас личные достижения, даже такие весомые, как у себя, он отодвигает на второй план: «Когда проигрываешь, это немного по-другому. Я сейчас не на свои очки смотрю, а хочу, чтобы команда побеждала. У нас сегодня был отличный старт, но потом мы потеряли инициативу. Но забили второй гол, у нас были шансы “шесть на пять”, мы бьёмся. Но надо играть умнее, это точно», — отметил россиянин после игры.

Впереди у него ещё один большой юбилей — 500 шайб в НХЛ, до которого остаётся два гола. Думается, Евгений быстро справится и с этой задачей. С попаданием в плей-офф будет сложнее, но Малкин точно не будет опускать руки и постарается помочь команде сделать это впервые за три года.

Елена Кузнецова

Торонто
4:2
0:1, 2:0, 2:1
ОТ
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 2
13.10.2024, 02:00 (МСК UTC+3)
Scotiabank Arena, 18934 зрителя
Главные тренеры
Крэйг Беруби
Майк Салливан
Вратари
Энтони Столарз
Йоэль Бломквист
1-й период
10:04
Симон Бенуа
10:58
Крис Летанг
(Сидни Кросби, Евгений Малкин)
2-й период
20:50
Вильям Нюландер
(Макс Доми)
22:53
Мэттью Найз
(Морган Райлли, Митчелл Марнер)
24:23
Бобби Макманн
34:24
Макс Пачиоретти
37:23
Джек Сент-Айвени
39:57
Брайан Раст
3-й период
42:12
Митчелл Марнер
44:44
Симон Бенуа
52:29
Рикард Ракелль
(Евгений Малкин)
54:26
Маркус Петтерссон
59:38
Вильям Нюландер
(Макс Доми)
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Торонто
Питтсбург
НХЛ: таблица и календарь