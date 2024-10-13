«Один из лучших в истории». Новое монструозное достижение Малкина — 1300 очков в НХЛ

И сейчас личные достижения, даже такие весомые, как у себя, он отодвигает на второй план: «Когда проигрываешь, это немного по-другому. Я сейчас не на свои очки смотрю, а хочу, чтобы команда побеждала. У нас сегодня был отличный старт, но потом мы потеряли инициативу. Но забили второй гол, у нас были шансы “шесть на пять”, мы бьёмся. Но надо играть умнее, это точно», — отметил россиянин после игры.