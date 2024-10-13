«Один из лучших в истории». Новое монструозное достижение Малкина — 1300 очков в НХЛ

«Питтсбург» пусть и одна из самых возрастных команд в НХЛ, но у неё есть такие «старички», что ещё могут дать фору молодым. Евгений Малкин в своём 19-м сезоне в НХЛ просто летает по площадке и на старте регулярки является едва ли не лучшим игроком команды.
В предыдущей встрече с «Детройтом» он добрался до 800 передач в лучшей лиге мира, сегодня с «Торонто» продолжил раздавать пасы и выбил 1300 очков за карьеру. Он стал всего лишь 37-м игроком в истории, которому покорилась эта отметка. И третьим — среди действующих после Сидни Кросби и Александра Овечкина. Достижение, которое невозможно недооценить.
Он всю жизнь провёл в тени Кросби и Овечкина и является, пожалуй, одной из самых обделённых вниманием суперзвёзд НХЛ. Ещё семь лет назад, когда лига не включила его в список 100 лучших игроков в истории, это казалось жуткой несправедливостью, и с каждым годом это ощущение только усиливается.
«Это один из лучших игроков всех времён. И точно один из лучших в своём поколении», — сказал про него главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.
Сегодня Малкин начал с того, что выступил ассистентом в голе Криса Летанга в большинстве в первом периоде, но «Питтсбург» не смог ни развить, ни сохранить это преимущество надолго.
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За две минуты в начале второго периода «Торонто» усилиями Нюландера и Ниса сумел отыграться, а на старте третьего Марнер провёл третью шайбу в ворота Йоэля Бломквиста. Но Малкин возродил интригу своим 1300-м очком. Он перехватил шайбу в средней зоне, ворвался в зону атаки, стянул на себя внимание двух защитников и отдал Рикарду Ракеллю под бросок, который сделал счёт 2:3.
Однако отыграться «Питтсбург» не смог, хотя старался. «Пингвины» уже несколько лет находятся на закате своей династии, которая принесла три Кубка Стэнли, и больше не выглядят топ-командой, которая претендует на титулы. Но Малкин всеми силами пытается повернуть время вспять. У него остаётся два года по действующему контракту, и недавно он признался, что не может представить себе, что завершит карьеру, не сыграв ещё раз в плей-офф с «Питтсбургом».
И сейчас личные достижения, даже такие весомые, как у себя, он отодвигает на второй план: «Когда проигрываешь, это немного по-другому. Я сейчас не на свои очки смотрю, а хочу, чтобы команда побеждала. У нас сегодня был отличный старт, но потом мы потеряли инициативу. Но забили второй гол, у нас были шансы “шесть на пять”, мы бьёмся. Но надо играть умнее, это точно», — отметил россиянин после игры.
Впереди у него ещё один большой юбилей — 500 шайб в НХЛ, до которого остаётся два гола. Думается, Евгений быстро справится и с этой задачей. С попаданием в плей-офф будет сложнее, но Малкин точно не будет опускать руки и постарается помочь команде сделать это впервые за три года.
Елена Кузнецова