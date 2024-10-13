У Панарина и Капризова — первые голы в сезоне, у Шестеркина — один из худших матчей в НХЛ. Шесть шайб — повторение его антирекорда

Панарин сделал дубль, Шестеркин отразил только 20 бросков
Безымянная «Юта» на старте сезона раздражает многих отсутствием вменяемой формы и логотипа, но точно не дает засыпать своей игрой в середине октября. Правопреемник «Аризоны», облаченный в максимально безликие джерси, сейчас меньше пяти шайб не забивает. Не стал исключением и выездной матч против «Рейнджерс». Не остановил команду из штата мормонов даже Артемий Панарин, который начал сезон с четырех очков в двух играх.
Если в четверг во встрече с «Питтсбургом» Хлебушек привычно проявил себя в роли плеймекера, то сегодня взял на себя роль снайпера. В середине первого периода он получил оставление от Алексиса Лафренье и эффектно бросил с кистей из-под защитника «Юты» Владислава Колянчонка, не сумевшего заблокировать россиянина. Однако и без заслона от белоруса выстрел десятого номера «синерубашечников» выглядел неберущимся для вратаря гостей Коннора Ингрэма.
Сравнял счет Панарин и в начале второй двадцатиминутки, реализовав первое же большинство хозяев этой ночью. На этот раз он получил шайбу на левом борту, спустился чуть ближе к воротам и в аккурат с точки вбрасывания расстрелял ближний угол канадского вратаря.
К сожалению для болельщиков ньюйоркцев, насколько хороши «Рейнджеры» были сегодня в атаке, настолько ужасно выглядели в обороне. Но скучать им точно не пришлось, а абсолютно весь матч стал развеселой перестрелкой, из которой победителем в овертайме вышла команда Андре Туриньи. Героем же стал капитан «Юты» Клейтон Келлер, оставивший в дураках хозяев меньше чем за минуту до конца дополнительного времени.
Не выручил парней Питера Лавиолетта и Игорь Шестеркин, отразивший лишь 20 из 26 бросков по его воротам (шесть голов — повторение его личного антирекорда в НХЛ). Если чем он сегодня и отметился, то это смелым выходом из ворот к самой синей линии. В остальном же игра у него абсолютно не задалась. И это приличный повод поиздеваться над ним всем тем, кто считает его требования в переговорах по новому контракту завышенными.
«Мы классно играем в атаке, но нам нужно не пускать шайбу в собственные ворота. Надо помогать нашему вратарю. Два матча назад Игорь сделал несколько чумовых сейвов. Так что нам определенно нужно было улучшить нашу игру в обороне», — вступился за собственного вратаря нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер.
У Капризова — три очка
Не отстает в бомбардирской гонке от Панарина и Кирилл Капризов, у которого на счету теперь также четыре очка в двух матчах. Только его сегодняшних 1+3 не хватило для победы над неуступчивым «Сиэтлом» в 500-м матче Йоэля Эрикссона Эка за «Дикарей».
Хотя начиналось для «Миннесоты» все очень даже неплохо. Уже в начале второй двадцатиминутки «Уайлд» вели 2:0. Причем в обоих шайбах первым ассистентом выступил парень с Кузбасса. Особенно классным получился пас из-за ворот на накатившего под ворота Матса Зуккарелло в середине первого периода. Однако достаточно быстро команда Джона Хайнса свое преимущество разбазарила и позволила сравнять «Кракенам», у которых дублем выстрелил Джордан Эберле.
Ну, а на 42-й минуте к Долларовому Кириллу пришла его первая шайба в регулярке — отличиться помогло подставление после мощного наброса Марко Росси от синей линии.
А вот свою попытку в серии буллитов воспитанник «Кузни» не реализовал. Зато вновь был точен Эберле, который принес гостям первые два очка в их копилку.
Иван Богун