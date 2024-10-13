У Панарина и Капризова — первые голы в сезоне, у Шестеркина — один из худших матчей в НХЛ. Шесть шайб — повторение его антирекорда

Не выручил парней Питера Лавиолетта и Игорь Шестеркин, отразивший лишь 20 из 26 бросков по его воротам (шесть голов — повторение его личного антирекорда в НХЛ). Если чем он сегодня и отметился, то это смелым выходом из ворот к самой синей линии. В остальном же игра у него абсолютно не задалась. И это приличный повод поиздеваться над ним всем тем, кто считает его требования в переговорах по новому контракту завышенными.