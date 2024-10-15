Шестёркин вышел на второе место среди голкиперов НХЛ всех времён по необычному показателю

Для Шестёркина этот матч стал 24-м в карьере в НХЛ, который он провёл в октябре. В этих встречах его команда одержала 17 побед. Таким образом, процент выигранных матчей составляет 70,8 — это второй результат среди всех голкиперов, когда-либо игравших в лиге и лучший в истории «Рейнджерс». Шестёркин сместил на третье место Андрея Василевского, у которого 70,5% побед в октябре.