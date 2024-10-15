Шестёркин вышел на второе место среди голкиперов НХЛ всех времён по необычному показателю

Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1. Российский голкипер Игорь Шестёркин сделал 31 сейв и вписал своё имя в историю клуба.
Для Шестёркина этот матч стал 24-м в карьере в НХЛ, который он провёл в октябре. В этих встречах его команда одержала 17 побед. Таким образом, процент выигранных матчей составляет 70,8 — это второй результат среди всех голкиперов, когда-либо игравших в лиге и лучший в истории «Рейнджерс». Шестёркин сместил на третье место Андрея Василевского, у которого 70,5% побед в октябре.
На первом месте находится Линус Улльмарк — 28 матчей, 20 побед, процент выигрышей — 71,4.