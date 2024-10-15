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Шестёркин вышел на второе место среди голкиперов НХЛ всех времён по необычному показателю

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Детройт Ред Уингз».

Источник: Getty Images

Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1. Российский голкипер Игорь Шестёркин сделал 31 сейв и вписал своё имя в историю клуба.

Для Шестёркина этот матч стал 24-м в карьере в НХЛ, который он провёл в октябре. В этих встречах его команда одержала 17 побед. Таким образом, процент выигранных матчей составляет 70,8 — это второй результат среди всех голкиперов, когда-либо игравших в лиге и лучший в истории «Рейнджерс». Шестёркин сместил на третье место Андрея Василевского, у которого 70,5% побед в октябре.

На первом месте находится Линус Улльмарк — 28 матчей, 20 побед, процент выигрышей — 71,4.

Рейнджерс
4:1
1:1, 1:0, 2:0
Детройт
Хоккей, НХЛ, Неделя 3
15.10.2024, 02:00 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 17510 зрителей
Главные тренеры
Питер Лавиолетт
Дерек Лалонд
Вратари
Игорь Шестеркин
Алекс Лайон
(Алекс Лайон)
1-й период
07:16
Алексис Лафренье
07:36
Мориц Зайдер
11:45
Алексис Лафренье
(Артемий Панарин, Зак Джонс)
12:44
Остин Уотсон
19:58
Дилан Ларкин
(Джастин Холл, Патрик Кейн)
2-й период
22:23
Крис Крайдер
25:26
Бен Чиаро
28:23
Джонни Бродзински
36:57
Джастин Холл
37:05
Крис Крайдер
(Мика Зибанежад, Артемий Панарин)
3-й период
40:39
Алекс Лайон
44:51
Райлли Смит
(Мика Зибанежад)
48:07
Мика Зибанежад
58:38
Мика Зибанежад
(Артемий Панарин, Джейкоб Труба)
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
10
5
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Рейнджерс
Детройт
НХЛ: таблица и календарь