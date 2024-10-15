Малкин повторил редкое достижение Овечкина. Из активных игроков такое удавалось только им

Российский хоккеист набрал очки в третьем матче кряду (два ассиста с «Детройт Ред Уингз» и столько же ассистов с «Торонто Мэйпл Лифс»). Таким образом, Малкин присоединился к Александру Овечкину (четыре матча в сезоне-2023/2024) как всего лишь второй активный игрок, который набирал два и более очков в трёх матчах подряд в возрасте 38 и более лет.