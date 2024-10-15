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Малкин повторил редкое достижение Овечкина. Из активных игроков такое удавалось только им

Завершился матч между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» и «Питтсбург Пингвинз», который прошёл на стадионе «Белл-центр» в Монреале (Канада).

Источник: Getty Images

Гости обыграли соперников со счётом 6:3, а их российский форвард Евгений Малкин отметился голом и двумя ассистами, повторив достижение Александра Овечкина.

Российский хоккеист набрал очки в третьем матче кряду (два ассиста с «Детройт Ред Уингз» и столько же ассистов с «Торонто Мэйпл Лифс»). Таким образом, Малкин присоединился к Александру Овечкину (четыре матча в сезоне-2023/2024) как всего лишь второй активный игрок, который набирал два и более очков в трёх матчах подряд в возрасте 38 и более лет.

Напомним, Малкин в итоге был признан первой звездой матча с «Монреалем».

Монреаль
3:6
1:2, 2:1, 0:3
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 3
15.10.2024, 02:30 (МСК UTC+3)
Centre Bell, 21105 зрителей
Главные тренеры
Мартен Сан-Луи
Майк Салливан
Вратари
Самуэль Монтембо
(Самуэль Монтембо)
Тристан Джерри
1-й период
06:54
Ларс Эллер
(Маркус Петтерссон, Йессе Пулюярви)
16:49
Рикард Ракелль
(Майкл Бантинг, Евгений Малкин)
18:16
Кайден Гуле
(Ник Сузуки, Майкл Мэтисон)
18:19
Джоэль Армиа
2-й период
22:00
Райан Грэйвс
22:51
Юрай Слафковски
(Ник Сузуки, Майкл Мэтисон)
31:28
Кайден Гуле
31:28
Йессе Пулюярви
34:26
Эмиль Хейнеман
36:23
Ларс Эллер
3-й период
42:46
Ларс Эллер
47:47
Кевин Хэйс
(Эрик Карлссон, Ноэль Аччиари)
51:32
Крис Летанг
(Мэтт Грызлик, Евгений Малкин)
58:50
Евгений Малкин
(Мэтт Грызлик)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
6
2
Игра в большинстве
1
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Монреаль
Питтсбург
НХЛ: таблица и календарь