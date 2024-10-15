«Вашингтон» погубит Овечкина? Русскую звезду хотят лишить главной силы

«Хотим, чтобы он касался шайбы как можно чаще, и игра на правом фланге позволяет ему это делать. Вы говорите, что все его голы — броски в одно касание. Но вы видели, как он забил, подправив шайбу на пятаке? Когда он еще так забивал? Представляете, если у него будет хотя бы пять таких голов в сезоне? Пять голов, каких никогда раньше не было? Это будет новое измерение Овечкина… И не страшно, что он теперь забивает по-другому. Просто НХЛ подстроилась к скоростным и техничным форвардам. Им не дают места для маневра. На правом фланге Овечкин может ждать, когда партнеры сделают за него большую часть работы. А когда он играл на левом, то сам должен был все делать за всех», — говорил Оутс в интервью «СЭ».