«Вашингтон» погубит Овечкина? Русскую звезду хотят лишить главной силы

Тренерский штаб «Вашингтон Кэпиталз» пошел на удивительные изменения в команде после поражения от «Нью-Джерси Девилз» в стартовом матче нового сезона Национальной хоккейной лиги. Лидер «столичных» и главный снайпер современности Александр Овечкин, который не нанес ни одного броска в створ ворот «дьяволов», был переведен на правый фланг. На игру с «Вегас Голден Найтс» россиянин, вероятно, будет заявлен в следующем сочетании первой тройки: Алексей Протас — Дилан Строум — Овечкин.
Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери уже пробовал использовать Овечкина справа в дебютном матче Ивана Мирошниченко за «Кэпс» на предсезонке год назад, а также в ходе тренировочного лагеря этой осенью. 42-летний специалист объясняет свои действия нежеланием повлиять на результативность и эффективность Ови, а намерением сбалансировать звенья.
При этом Карбери и Александр не видят в данных изменениях ничего сверхъестественного. Овечкин и вовсе заявил, что готов играть хоть на позиции вратаря, если это принесет пользу команде.
«Не знаю, где я сыграю в матче с “Вегасом”: справа, слева или вообще в центре. Может, меня поставят играть даже вратарем. Это начало года, новые лица в команде, поэтому нам нужно найти правильные комбинации, правильную химию. Это то, что мы пытаемся сделать прямо сейчас», — сказал 39-летний россиянин.
Интересно, что перевод Овечкина на другой фланг хоть и видится удивительным, но сенсацией не является. Александр всю свою профессиональную карьеру провел левым крайним форвардом, но справа тоже играл — около десяти лет назад. Это случилось под руководством Адама Оутса, дебютировавшего в качестве тренера «Вашингтона» в локаутный сезон-2012/13. По возвращении Овечкина из московского «Динамо» канадский специалист и член Зала хоккейной славы, сосредоточенный на деталях, перевел российскую с привычного левого фланга на правый, объясняя это решение желанием максимально раскрыть потенциал Александра. Эксперимент получился неоднозначным.
«Хотим, чтобы он касался шайбы как можно чаще, и игра на правом фланге позволяет ему это делать. Вы говорите, что все его голы — броски в одно касание. Но вы видели, как он забил, подправив шайбу на пятаке? Когда он еще так забивал? Представляете, если у него будет хотя бы пять таких голов в сезоне? Пять голов, каких никогда раньше не было? Это будет новое измерение Овечкина… И не страшно, что он теперь забивает по-другому. Просто НХЛ подстроилась к скоростным и техничным форвардам. Им не дают места для маневра. На правом фланге Овечкин может ждать, когда партнеры сделают за него большую часть работы. А когда он играл на левом, то сам должен был все делать за всех», — говорил Оутс в интервью «СЭ».
Для Овечкина такая трансформация прошла с переменным успехом. В первых десяти матчах сезона-2012/13 россиянин набрал всего лишь 5 очков и забросил две шайбы, обе — при игре в большинстве. Александр испытывал заметный дискомфорт, что сказывалось и на результатах команды. Адаптировавшись, Ови внес огромный вклад в успехи «Кэпиталз» и преуспел в индивидуальных достижениях, став по итогам «регулярки» лучшим снайпером розыгрыша и войдя в тройку лучших бомбардиров лиги. Тогда к «Морис Ришар Трофи» российский форвард добавил в свою копилку очередной «Харт Трофи» и попадание в символическую сборную звезд лиги. Причем Ови добавили сразу в две команды: как правым крайним форвардом, так и левым. Эта ситуация хоть и стала результатом технической неточности, но все равно оказалась по-своему уникальной.
Сезон-2013/14 же стал последним для Овечкина в качестве правого крайнего нападающего. С одной стороны, Александр вновь стал лучшим снайпером «регулярки» и пятый раз в карьере пробил отметку 50 голов за сезон в НХЛ, а в двух чемпионатах суммарно забросил 83 шайбы в 126 играх. С другой — 40 голов из 83 были добыты при игре в большинстве и бросками из своего фирменного офиса, а потому польза от россиянина в амплуаа правого вингера была относительной. Точнее, ее вообще практически не было: в 78 играх чемпионата-2013/14 Александр получил худший в своей карьере показатель полезности («минус 35») и практически игнорировал работу в обороне. Итогом стал невыход «Вашингтона» в плей-офф и увольнение Оутса. На место канадца пришел легендарный Барри Тротц, который вернул Овечкина на привычную позицию, а через несколько лет привел Александра и Ко к исторической победе в Кубке Стэнли.
Андрей Сенченко