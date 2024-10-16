Америка стоя аплодирует Овечкину! Александр повторил достижение Гретцки

Подобное сочетание с Диланом Строумом в центре Карбери уже пробовал в ходе тренировочного лагеря перед стартом сезона, а потому знал, что делает и чего ожидать, тогда как у всех остальных кроме любопытства и ожидания чего-то необычного имелись и опасения увидеть нечто печальное. Все-таки опыт перевода Ови с его привычной позиции у «Вашингтона» уже имелся около десяти лет назад, и тот эксперимент получился неоднозначным. Однако в игре с «Вегас Голден Найтс» штаб «Кэпиталз» свою попытку может занести себе в актив.