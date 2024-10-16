Америка стоя аплодирует Овечкину! Александр повторил достижение Гретцки

«Вашингтон Кэпиталз» неудачно стартовали в новом сезоне Национальной хоккейной лиги: «столичные» уступили «Нью-Джерси Девилз», а лидер команды и главный объект внимания всего хоккейного мира Александр Овечкин обошелся не просто без голов, а без бросков в створ ворот в принципе. Одной игры для тренерского штаба Спенсера Карбери оказалось достаточно для внесения заметных корректив в стратегию своего коллектива. Самым громким из них стал перевод Александра Овечкина на правый фланг. На его место был поднят Алексей Протас.
Подобное сочетание с Диланом Строумом в центре Карбери уже пробовал в ходе тренировочного лагеря перед стартом сезона, а потому знал, что делает и чего ожидать, тогда как у всех остальных кроме любопытства и ожидания чего-то необычного имелись и опасения увидеть нечто печальное. Все-таки опыт перевода Ови с его привычной позиции у «Вашингтона» уже имелся около десяти лет назад, и тот эксперимент получился неоднозначным. Однако в игре с «Вегас Голден Найтс» штаб «Кэпиталз» свою попытку может занести себе в актив.
Либо уже по инерции, либо по заданию тренера, но в начале игры с «рыцарями» Овечкин то и дело «сваливался» на родной левый фланг, прежде чем не занял правый край. На счастье Карбери и болельщиков «Вашингтона» эта затея принесла свою пользу.
Ови нанес свои первые броски в створ ворот (за первые 5 игровых минут — 2 броска, за все 17 — суммарно 6), стал иначе угрожать воротам соперника (вместо классического уан-таймера из офиса Александр стал, например, больше вылезать на пятак и умело подставлять свою клюшку после дальних выстрелов одноклубников) и улучшил свои статистические показатели. Хотя при игре в большинстве задумка Карбери была неактуальной, но и в этом компоненте «Кэпс» преуспели, реализовав одну попытку из трех. Не без участия Овечкина: Александр выступил одним из ассистентов в голе Тома Уилсона.
К этому моменту, случившемся в дебюте второго периода, «Вашингтон» повел в счете — 2:1. Буквально через две минуты «Кэпс» увеличили свое преимущество и более его не отдавали. И вновь себя великолепно проявил Овечкин, благодаря которому голом отметился поднятый на левый фланг первого звена команды Алексей Протас. Белорусский форвард даже не стал праздновать свою шайбу. Первым же делом он повернулся к Овечкину и стал поздравлять его. И было с чем.
Второй ассист в матче с «Вегасом» стал для капитана «столичных» уже 700-м в карьере в чемпионатах НХЛ! Овечкин — всего лишь второй после Евгения Малкина российский хоккеист в истории, кому покорилась эта вершина. Среди действующих игроков лиги Александр является только седьмым с 700 ассистами и более. Впереди лидера «Вашингтона» Сидни Кросби (1007), Патрик Кейн (814), Евгений Малкин (804), Анже Копитар (795), Никлас Бэкстрем (762) и Клод Жиру (716).
Также Овечкин добрался до редкого достижения: россиянин стал шестым игроком в истории НХЛ из так называемого «клуба 700», чьи представители имеют в своем активе 700+ шайб и 700+ передач в «регулярках НХЛ. У Александра за плечами, напомним, 853 гола, а теперь еще и 700 передач. Кроме него в этот узкий круг входят Уэйн Гретцки (894 гола, 1963 передачи), Горди Хоу (801 гол, 1049 передач), Яромир Ягр (766 голов, 1155 передач), Марсель Дионн (731 гол, 1040 передач) и Фил Эспозито (717 голов, 873 передачи). Естественно, столь историческое событие “Вашингтон” отметил прямо по ходу матча во время одной из пауз, когда вся “Кэпитал Уан-Арена” в Вашингтоне рукоплескала капитану.
Но самое главное для «Кэпс» в такой день — это победа. Точку в матче поставил Джейкоб Чикран, и «столичных» никак не напугала даже шайба Джека Айкела с передачи Ивана Барбашева. 4:2 — «Вашингтон» выиграл впервые в новом сезоне. Их домашняя серия на старте чемпионата продлится встречей с «Даллас Старз». Может, в ней Ови откроет счет своим голам в новом розыгрыше «регулярке»?
Автор: Андрей Сенченко