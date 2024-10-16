Защитник «Оттавы» Артём Зуб выбыл из строя минимум на неделю из-за сотрясения

Российский защитник не смог продолжить матч с «Лос-Анджелес Кингз» после грубого силового приёма от Таннера Жанно. Зуб завершил матч досрочно, отправившись на скамейку. В этой встрече «Оттава» одержала победу со счётом 8:7 (1:2, 4:3, 2:2, 1:0) в овертайме.