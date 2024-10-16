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Губерниев: Мичков вовремя уехал, лучшие хоккеисты играют в НХЛ

Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что лучшие хоккеисты играют в НХЛ и поддержал решение нападающего Матвея Мичкова прейти в «Филадельфию».

Источник: NHL.COM

«Я жду прорыва от многих наших молодых ребят. Надеюсь, Никишин, один из лучших защитников КХЛ, тоже получит шанс в НХЛ. Безусловно, все мы очень любим КХЛ, но лучшие люди хоккейного мира играют именно в НХЛ. А российские спортсмены стали её неотъемлемой частью.

Здорово наши стартовали в этом сезоне, на загляденье. Радуюсь за всех, в том числе и за Мичкова. Считаю, он вовремя уехал и уже доказывает это твёрдым местом в составе “Филадельфии”, — цитирует Губерниева “ВсеПроСпорт”.

В прошедшем матче с «Эдмонтоном» (3:4 ОТ) Мичков отметился первыми заброшенными шайбами в НХЛ. Российский форвард стал автором дубля.

Эдмонтон
4:3
0:2, 2:1, 1:0
ОТ
Филадельфия
Хоккей, НХЛ, Неделя 3
16.10.2024, 05:00 (МСК UTC+3)
Rogers Place, 18347 зрителей
Главные тренеры
Крис Ноблаух
Джон Торторелла
Вратари
Стюарт Скиннер
Самуэль Эрссон
1-й период
04:02
Командный штраф
04:46
Матвей Мичков
(Морган Фрост, Оуэн Типпетт)
04:46
Командный штраф
07:38
Кори Перри
09:21
Матвей Мичков
(Трэвис Конекны, Морган Фрост)
10:50
Бобби Бринк
16:50
Зак Хаймэн
2-й период
23:01
Джетт Лучанко
26:26
Адам Хенрик
(Маттиас Янмарк, Бретт Кулак)
29:42
Трэвис Конекны
34:01
Коннор Браун
(Дарнелл Нерс, Джефф Скиннер)
36:08
Бретт Кулак
37:28
Эван Бушар
39:37
Бобби Бринк
(Джоэл Фараби, Егор Замула)
39:52
Леон Драйзайтль
3-й период
47:56
Трэвис Санхейм
50:02
Трой Стэчер
50:02
Шон Кутюрье
50:04
Кори Перри
50:04
Джоэл Фараби
56:18
Эван Бушар
(Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид)
Овертайм
60:56
Леон Драйзайтль
(Коннор Макдэвид)
Лучшие игроки матча
Статистика
24
Штрафное время
18
4
Игра в большинстве
7
0
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Эдмонтон
Филадельфия
НХЛ: таблица и календарь