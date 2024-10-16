Губерниев: Мичков вовремя уехал, лучшие хоккеисты играют в НХЛ

«Я жду прорыва от многих наших молодых ребят. Надеюсь, Никишин, один из лучших защитников КХЛ, тоже получит шанс в НХЛ. Безусловно, все мы очень любим КХЛ, но лучшие люди хоккейного мира играют именно в НХЛ. А российские спортсмены стали её неотъемлемой частью.



Здорово наши стартовали в этом сезоне, на загляденье. Радуюсь за всех, в том числе и за Мичкова. Считаю, он вовремя уехал и уже доказывает это твёрдым местом в составе “Филадельфии”, — цитирует Губерниева “ВсеПроСпорт”.