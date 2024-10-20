«Флорида» обыграла «Вегас», Бобровский стал третьей звездой встречи

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 24 броска из 27 и был признан третьей звездой матча. Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов провел два силовых приема. Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев нанес один бросок в створ ворот. Форвард «Голден Найтс» Павел Дорофеев заблокировал два броска и отметился одним хитом. Вратарь «рыцарей» Илья Самсонов совершил 44 сейвов из 48 бросков.