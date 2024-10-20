«Флорида» обыграла «Вегас», Бобровский стал третьей звездой встречи

Встреча, которая состоялась в Санрайзе, завершилась успехом хозяев площадки в овертайме со счетом 4:3 (0:1, 2:1, 1:1, 1:0). В составе «Флориды» отличились Сэм Райнхарт (22-я минута), Сэм Беннетт (40), Ээту Луостаринен (53) и Густав Форслинг (65). У «Вегаса» шайбы забросили Таннер Пирсон (20), Киган Колесар (35) и Бретт Хауден (48).
Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 24 броска из 27 и был признан третьей звездой матча. Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов провел два силовых приема. Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев нанес один бросок в створ ворот. Форвард «Голден Найтс» Павел Дорофеев заблокировал два броска и отметился одним хитом. Вратарь «рыцарей» Илья Самсонов совершил 44 сейвов из 48 бросков.