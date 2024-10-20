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«Флорида» обыграла «Вегас», Бобровский стал третьей звездой встречи

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Хоккеисты «Флориды Пантерз» одержали победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вегас Голден Найтс».

Встреча, которая состоялась в Санрайзе, завершилась успехом хозяев площадки в овертайме со счетом 4:3 (0:1, 2:1, 1:1, 1:0). В составе «Флориды» отличились Сэм Райнхарт (22-я минута), Сэм Беннетт (40), Ээту Луостаринен (53) и Густав Форслинг (65). У «Вегаса» шайбы забросили Таннер Пирсон (20), Киган Колесар (35) и Бретт Хауден (48).

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 24 броска из 27 и был признан третьей звездой матча. Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов провел два силовых приема. Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев нанес один бросок в створ ворот. Форвард «Голден Найтс» Павел Дорофеев заблокировал два броска и отметился одним хитом. Вратарь «рыцарей» Илья Самсонов совершил 44 сейвов из 48 бросков.

Флорида
4:3
0:1, 2:1, 1:1
ОТ
Вегас
Хоккей, НХЛ, Неделя 3
20.10.2024, 01:00 (МСК UTC+3)
Amerant Bank Arena, 19572 зрителя
Главные тренеры
Пол Морис
Брюс Кэссиди
Вратари
Сергей Бобровский
Илья Самсонов
1-й период
19:27
Тэннер Пирсон
(Николя Руа)
2-й период
21:09
Сэм Райнхарт
(Антон Лунделл, Аарон Экблад)
27:49
Эй. Джей Грир
34:15
Киган Колесар
(Николя Руа, Тэннер Пирсон)
38:14
Николя Руа
39:20
Сэм Беннетт
(Картер Верхэге, Антон Лунделл)
3-й период
42:09
Брэйден Макнэбб
47:30
Бретт Хауден
52:43
Эту Луостаринен
(Аарон Экблад, Сэм Райнхарт)
Овертайм
64:43
Густав Форслинг
(Сэм Беннетт, Сэм Райнхарт)
Лучшие игроки матча
Статистика
2
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Флорида
Вегас
НХЛ: таблица и календарь