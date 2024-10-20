Овечкин забил первый гол в сезоне! Погоня за рекордом Гретцки продолжается

Этого мы дождались в четвертом матче «Кэпиталз» в сезоне. Первый гол Ови в 20-м в его карьере розыгрыше НХЛ случился в игре с одним из самых любимых соперников россиянина и на арене, где он забивает с завидной стабильностью. «Вашингтон» начал сезон домашней встречей с «Нью-Джерси», но тогда «столичные» проиграли, а Ови не забил. Зато во второй встрече с «Девилз», которая прошла в Ньюарке, получилась и победа, и долгожданная шайба Александра. Россиянин уже 42-й раз в карьере в «регулярках» НХЛ огорчил «Нью-Джерси» и 15-й раз — на льду «Пруденшиал-центра». Чаще Ови на этой арене не забивал никто из соперников «дьяволов».