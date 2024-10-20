Овечкин забил первый гол в сезоне! Погоня за рекордом Гретцки продолжается

«Современные проблемы требуют современных решений», — популярную шутливую фразу и интернет-мем довольно серьезно восприняли в тренерском штабе «Вашингтон Кэпиталз». Смирившись с падением эффективности первой атакующей тройки команды, где главным объектом внимания является Александр Овечкин, наставник «столичных» Спенсер Карбери решился на необычные коррективы и, подняв в ведущее звено белоруса Алексея Протаса, подвинул Ови с привычного левого фланга на правый.
У Александра Великого уже имеется опыт игры справа. Но эту роль лидер «Вашингтона» исполнял более десяти лет назад, когда имел заметно другие физические данные и мог пахать абсолютно везде. Сейчас же, когда Овечкину 39 лет, и его игровое время не достигает 20 минут за матч, а сама схема предполагает постоянное перемещение российского ветерана справа налево и обратно по ходу всей игры, подобные перестроения вызывают вопросы.
Однако они все-таки дают результат. «Кэпиталз» при новой тактике обыграли мощный «Вегас Голден Найтс» (4:2) и одного из главных претендентов «Даллас Старз» (3:2), все представители первого звена стабильно набирают очки, а лично Овечкин стал приносить больше пользы как ассистент и «суетолог» в районе чужого пятака. Не хватало только одного — голов в исполнении Александра.
Этого мы дождались в четвертом матче «Кэпиталз» в сезоне. Первый гол Ови в 20-м в его карьере розыгрыше НХЛ случился в игре с одним из самых любимых соперников россиянина и на арене, где он забивает с завидной стабильностью. «Вашингтон» начал сезон домашней встречей с «Нью-Джерси», но тогда «столичные» проиграли, а Ови не забил. Зато во второй встрече с «Девилз», которая прошла в Ньюарке, получилась и победа, и долгожданная шайба Александра. Россиянин уже 42-й раз в карьере в «регулярках» НХЛ огорчил «Нью-Джерси» и 15-й раз — на льду «Пруденшиал-центра». Чаще Ови на этой арене не забивал никто из соперников «дьяволов».
Правда, гол у лидера «Кэпиталз» получился случайным и курьезным. Джон Карлсон после передачи от Дилана Строума нанес бросок в сторону ворот, Овечкин в попытке замкнуть своеобразный прострел из пределов пятака едва-едва попал по шайбе и лишь слегка изменил траекторию ее движения. Снаряд даже после касания от Александра летел сильно мимо створа ворот, но попал в стоящего рядом защитника «Девилз» и отправился в ворота.
Курьез, но гол есть гол — 854-й в карьере Овечкина в чемпионатах НХЛ! До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки осталось 40 шайб. К тому же эта шайба подтвердила слова Алана Оутса, который более десяти лет назад первым поставил Александра на правый фланг, будучи уверенным, что такой перевод поможет россиянину раскрыться и показать больше способностей, чем просто уан-таймер из левого круга вбрасывания.
Шайба Овечкина в ворота «Нью-Джерси» стала лишь одной из 11 за всю игру. К моменту, когда Александр отличился, «Вашингтон» успел пропустить первым в дебюте матча, сравнять счет и выйти вперед. Ови лишь увеличил преимущество своей команды, но недостаточно: во втором периоде «Девилз» благодаря дублю Нико Хишира в течение каких-то десяти секунд оперативно восстановили статус-кво. А затем сделали это еще раз. В середине второго периода «Кэпс» забили дважды подряд (особенно красивым получился гол новичка «столичных» Эндрю Манджапане), но в третьей 20-минутке хозяева площадки отыграли эти два гола и довели дело до овертайма. Когда казалось, что серии буллитов не избежать, на авансцену вышел Том Уилсон — главный снайпер «Вашингтона» сезона-2024/25.
Американский дебошир стал автором первой шайбы «Кэпиталз» в матче, он же оформил победный дубль под конец овертайма. 30-летний громила поражает своей результативностью. Уилсон забивает в каждом матче этой «регулярки». И теперь на его счету 5 шайб в четырех играх. Аномалия, не иначе.
Что касается Овечкина, то Александр также приблизился к третьему месту по количеству голов в истории чемпионатов НХЛ при игре в равных составах. Сейчас на счету у россиянина 537 таких шайб. Ближайшая его цель — Яромир Ягр (538 голов). Еще выше в этом рейтинге располагаются Уэйн Гретцки (617) и Горди Хоу (566). После четырех игр чемпионата в активе у Овечкина 4 очка (1+3). Новым ближайшим испытанием для российского ветерана станет встреча с Матвеем Мичковым, которого некоторое время назад называли главным преемником Александра.
Андрей Сенченко