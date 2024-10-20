Америку поразил невероятный бросок русского гения! Капризов положил победную шайбу с острейшего угла

К слову, совсем недавно Капризов получил неофициальное прозвище «железного человека» в команде. В матче против «Сент-Луиса» Кирилл отыграл 27 минут и 59 секунд, что стало рекордом для нападающего в истории «Уайлд». Второе место по игровому времени также принадлежит Кириллу (27:30). Сейчас Капризов идет вторым по среднему игровому времени среди нападающих в НХЛ — у него 18:52, что чуть меньше, чем у Натана Маккиннона из «Колорадо» (19:16).