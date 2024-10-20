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Америку поразил невероятный бросок русского гения! Капризов положил победную шайбу с острейшего угла

У «Дикарей» лучший старт с 2008 года.

Источник: nhl.com

«Миннесота», которая на протяжении всего своего существования воспринималась болельщиками как середняк, готова сбросить с себя этот противный ярлык. В выездном матче против «Коламбуса» команда Кирилла Капризова смогла добиться непростой победы и в пятом матче подряд на старте сезона завоевала очки — такого с «Дикарями» не случалось с 2008 года. Тогда в семи матчах было 6 побед и 1 поражение вне основного времени.

В каждом из матчей «Миннесота» забивала первой и отыграла 300 минут подряд, не проигрывая в счете. Такое было зафиксировано всего 4 раза в вековой истории НХЛ. В сезоне-1969/1970 «Бостон» выдал серию из 457 минут, затем был «Монреаль»-2016 (324 минуты) и «Бостон»-1991 (301 минута).

«Пока что мы превосходим все команды, с которыми играем. Но матчи все получаются очень упорными», — констатировал голкипер Филип Густавссон, который в текущем сезоне отражает невероятные 95% бросков по своим воротам.

«Он выглядит очень солидно, видит шайбу в скоплении игроков, хорошо контролирует отскок. Именно это нам и нужно», — заявил главный тренер Джон Хайнс.

И есть у «Дикарей» еще один человек, чьи усилия и чья игра никак не подвергаются сомнению. Речь о Кирилле Капризове, который обеспечил «Уайлд» победу над «Блю Джекетс». В начале третьего периода при счете 1:0 в пользу «Дикарей» россиянин реализовал численное преимущество потрясающим броском в касание. Угол для броска был весьма острый, но Кирилла это не смутило — он идеально попал, обескуражив Даниила Тарасова.

«Если так продолжится, то “Миннесота” имеет шанс закрепиться в верхней части таблицы. Ну, а Капризов просто невероятен, хотя это и ожидаемо», — отметила обозреватель Minneapolis Star Tribune Сара Маклеллан.

К слову, совсем недавно Капризов получил неофициальное прозвище «железного человека» в команде. В матче против «Сент-Луиса» Кирилл отыграл 27 минут и 59 секунд, что стало рекордом для нападающего в истории «Уайлд». Второе место по игровому времени также принадлежит Кириллу (27:30). Сейчас Капризов идет вторым по среднему игровому времени среди нападающих в НХЛ — у него 18:52, что чуть меньше, чем у Натана Маккиннона из «Колорадо» (19:16).

Но если учесть, как обстоят дела в «Эвеланш», то у Капризова есть все шансы выйти на первую строчку.

Максим Замятин

Коламбус
1:3
0:1, 0:0, 1:2
Миннесота
Хоккей, НХЛ, Неделя 3
20.10.2024, 02:00 (МСК UTC+3)
Nationwide Arena, 16876 зрителей
Главные тренеры
Дин Эвасон
Джон Хайнс
Вратари
Даниил Тарасов
Филип Густавссон
1-й период
09:01
Матье Оливье
12:40
Марко Росси
(Маркус Фолиньо, Яков Тренин)
19:09
Яков Тренин
2-й период
25:42
Яков Тренин
25:42
Яков Тренин
3-й период
42:20
Джордан Харрис
42:46
Коул Силлинджер
42:52
Кирилл Капризов
(Брок Фэйбер, Мэтт Болди)
48:26
Матс Зуккарелло
(Кирилл Капризов, Джон Меррилл)
58:35
Егор Чинахов
(Шон Монахэн, Давид Иржичек)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Коламбус
Миннесота
НХЛ: таблица и календарь