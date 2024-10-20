Америку поразил невероятный бросок русского гения! Капризов положил победную шайбу с острейшего угла

«Миннесота», которая на протяжении всего своего существования воспринималась болельщиками как середняк, готова сбросить с себя этот противный ярлык. В выездном матче против «Коламбуса» команда Кирилла Капризова смогла добиться непростой победы и в пятом матче подряд на старте сезона завоевала очки — такого с «Дикарями» не случалось с 2008 года. Тогда в семи матчах было 6 побед и 1 поражение вне основного времени.
В каждом из матчей «Миннесота» забивала первой и отыграла 300 минут подряд, не проигрывая в счете. Такое было зафиксировано всего 4 раза в вековой истории НХЛ. В сезоне-1969/1970 «Бостон» выдал серию из 457 минут, затем был «Монреаль»-2016 (324 минуты) и «Бостон»-1991 (301 минута).
«Пока что мы превосходим все команды, с которыми играем. Но матчи все получаются очень упорными», — констатировал голкипер Филип Густавссон, который в текущем сезоне отражает невероятные 95% бросков по своим воротам.
«Он выглядит очень солидно, видит шайбу в скоплении игроков, хорошо контролирует отскок. Именно это нам и нужно», — заявил главный тренер Джон Хайнс.
И есть у «Дикарей» еще один человек, чьи усилия и чья игра никак не подвергаются сомнению. Речь о Кирилле Капризове, который обеспечил «Уайлд» победу над «Блю Джекетс». В начале третьего периода при счете 1:0 в пользу «Дикарей» россиянин реализовал численное преимущество потрясающим броском в касание. Угол для броска был весьма острый, но Кирилла это не смутило — он идеально попал, обескуражив Даниила Тарасова.
«Если так продолжится, то “Миннесота” имеет шанс закрепиться в верхней части таблицы. Ну, а Капризов просто невероятен, хотя это и ожидаемо», — отметила обозреватель Minneapolis Star Tribune Сара Маклеллан.
К слову, совсем недавно Капризов получил неофициальное прозвище «железного человека» в команде. В матче против «Сент-Луиса» Кирилл отыграл 27 минут и 59 секунд, что стало рекордом для нападающего в истории «Уайлд». Второе место по игровому времени также принадлежит Кириллу (27:30). Сейчас Капризов идет вторым по среднему игровому времени среди нападающих в НХЛ — у него 18:52, что чуть меньше, чем у Натана Маккиннона из «Колорадо» (19:16).
Но если учесть, как обстоят дела в «Эвеланш», то у Капризова есть все шансы выйти на первую строчку.
Максим Замятин