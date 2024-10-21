Сенсационный русский герой объявился в Америке! Наместников скитался по НХЛ, а теперь забивает и выдает суперматчи

Пока «Эдмонтон» и «Колорадо» испытывают ощутимые трудности на старте регулярного чемпионата НХЛ, «Виннипег» уверенно набирает очки и пока не потерпел ни одного поражения. У канадской команды пять побед подряд с начала регулярки. Причем именно они нанесли разгромное сухое поражение (6:0) команде Макдэвида.
Затем были две волевые победы в овертайме над «Чикаго» и «Миннесотой», разгром «Сан-Хосе» (8:3). Сегодня ночью «Джетс» вынесли Кросби, Малкина и компанию (6:3): «Виннипег» отыгрался с 0:2, а затем в третьем периоде забил три безответные шайбы, одна из которых — в пустые ворота. Голом в этом матче отметился и россиянин Владислав Наместников.
Россиянин здорово подставил клюшку под передачу на пустые ворота от выезжавшего на пятак Николая Элерса. Благодаря голу Наместникова, «Виннипег» вышел вперед впервые в матче и заставил отыгрываться уже «Питтсбург». Это вторая шайба в сезоне для российского нападающего.
Если в первых встречах сезона россиянину не удавалось забросить, то этот матч стал вторым кряду с голом в его исполнении. В предыдущей встрече с «Сан-Хосе» форвард «Джетс» набрал четыре очка!
Наместников стабильно играет во втором звене «Джетс» и, судя по статистике, нападающий наконец-то нашел свою команду. В карьере 31-летнего нападающего было шесть клубов НХЛ. Большую часть своей североамериканской карьеры россиянин провел в системе «Тампы». В свое время Владислав считался одним из самых перспективных талантов «молний». Периодически Наместникова можно было видеть и в первых звеньях вместе со Стивеном Стэмкосом.
Свой лучший сезон в НХЛ россиянин провел именно в стане «Лайтнинг». В сезоне-2017/2018 нападающий провел 62 матча и набрал 44 (20+24) результативных балла — лучшие показатели в карьере. Затем Наместникова обменяли в «Рейнджерс», где он выдал неплохой чемпионат, но дальше пошла череда переходов. За один сезон Владислав из «Рейнджерс» перешел в «Оттаву», оттуда — в «Колорадо». Затем два неполных хоккейных года провел в «Детройте», был обменян в «Даллас».
Весь этот круг обменов закончился тем, что Наместников вернулся к «истокам». Почти пятилетние «скитания» российского таланта закончились возвращением в «Тампу». Это была бы красивая история, заиграй Наместников в стане «Лайтнинг» так, как от него ждали, но чуда не произошло. В сезоне-2022/2023 за два дня Наместникова обменяли сначала в «Сан-Хосе», а затем в «Виннипег», где, наконец-то россиянин задержался.
Прошлый сезон получился для нападающего прорывным, лучшая статистика за последние несколько лет — 11 заброшенных шайб и 26 результативных передач. Путь Наместникова оказался достаточно тернистым, возможно, другой игрок на его месте уже давно бы сдался. Но прямо сейчас Владислав стал сенсационным русским героем НХЛ, а его команда, если все так пойдет и дальше, будет считаться одним из претендентов на Кубок Стэнли.
Автор: Надежда Тонконог