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Сенсационный русский герой объявился в Америке! Наместников скитался по НХЛ, а теперь забивает и выдает суперматчи

Нашел свою команду?

Источник: Reuters

Пока «Эдмонтон» и «Колорадо» испытывают ощутимые трудности на старте регулярного чемпионата НХЛ, «Виннипег» уверенно набирает очки и пока не потерпел ни одного поражения. У канадской команды пять побед подряд с начала регулярки. Причем именно они нанесли разгромное сухое поражение (6:0) команде Макдэвида.

Затем были две волевые победы в овертайме над «Чикаго» и «Миннесотой», разгром «Сан-Хосе» (8:3). Сегодня ночью «Джетс» вынесли Кросби, Малкина и компанию (6:3): «Виннипег» отыгрался с 0:2, а затем в третьем периоде забил три безответные шайбы, одна из которых — в пустые ворота. Голом в этом матче отметился и россиянин Владислав Наместников.

Россиянин здорово подставил клюшку под передачу на пустые ворота от выезжавшего на пятак Николая Элерса. Благодаря голу Наместникова, «Виннипег» вышел вперед впервые в матче и заставил отыгрываться уже «Питтсбург». Это вторая шайба в сезоне для российского нападающего.

Если в первых встречах сезона россиянину не удавалось забросить, то этот матч стал вторым кряду с голом в его исполнении. В предыдущей встрече с «Сан-Хосе» форвард «Джетс» набрал четыре очка!

Наместников стабильно играет во втором звене «Джетс» и, судя по статистике, нападающий наконец-то нашел свою команду. В карьере 31-летнего нападающего было шесть клубов НХЛ. Большую часть своей североамериканской карьеры россиянин провел в системе «Тампы». В свое время Владислав считался одним из самых перспективных талантов «молний». Периодически Наместникова можно было видеть и в первых звеньях вместе со Стивеном Стэмкосом.

Свой лучший сезон в НХЛ россиянин провел именно в стане «Лайтнинг». В сезоне-2017/2018 нападающий провел 62 матча и набрал 44 (20+24) результативных балла — лучшие показатели в карьере. Затем Наместникова обменяли в «Рейнджерс», где он выдал неплохой чемпионат, но дальше пошла череда переходов. За один сезон Владислав из «Рейнджерс» перешел в «Оттаву», оттуда — в «Колорадо». Затем два неполных хоккейных года провел в «Детройте», был обменян в «Даллас».

Весь этот круг обменов закончился тем, что Наместников вернулся к «истокам». Почти пятилетние «скитания» российского таланта закончились возвращением в «Тампу». Это была бы красивая история, заиграй Наместников в стане «Лайтнинг» так, как от него ждали, но чуда не произошло. В сезоне-2022/2023 за два дня Наместникова обменяли сначала в «Сан-Хосе», а затем в «Виннипег», где, наконец-то россиянин задержался.

Прошлый сезон получился для нападающего прорывным, лучшая статистика за последние несколько лет — 11 заброшенных шайб и 26 результативных передач. Путь Наместникова оказался достаточно тернистым, возможно, другой игрок на его месте уже давно бы сдался. Но прямо сейчас Владислав стал сенсационным русским героем НХЛ, а его команда, если все так пойдет и дальше, будет считаться одним из претендентов на Кубок Стэнли.

Автор: Надежда Тонконог

Виннипег
6:3
0:0, 3:2, 3:1
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 3
20.10.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Canada Life Centre, 13760 зрителей
Главные тренеры
Скотт Арниел
Майк Салливан
Вратари
Эрик Комри
Алекс Неделькович
(Алекс Неделькович)
1-й период
07:53
Маркус Петтерссон
19:39
Колин Миллер
2-й период
21:30
Кевин Хэйс
(Рикард Ракелль, Йессе Пулюярви)
25:21
Ларс Эллер
(Эрик Карлссон, Коди Гласс)
32:18
Кайл Коннор
(Колин Миллер, Николай Элерс)
37:36
Марк Шайфли
(Логан Стэнли, Колин Миллер)
38:13
Адам Лаури
38:13
Дрю О`Коннор
39:29
Владислав Наместников
(Николай Элерс)
3-й период
41:39
Ларс Эллер
44:20
Адам Лаури
(Джош Моррисси, Мэйсон Эпплтон)
47:41
Мэйсон Эпплтон
(Нил Пионк)
57:30
Нино Нидеррайтер
(Джош Моррисси)
59:05
Брайан Раст
Статистика
4
Штрафное время
6
2
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Виннипег
НХЛ: таблица и календарь