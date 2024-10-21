Сенсационный русский герой объявился в Америке! Наместников скитался по НХЛ, а теперь забивает и выдает суперматчи

Весь этот круг обменов закончился тем, что Наместников вернулся к «истокам». Почти пятилетние «скитания» российского таланта закончились возвращением в «Тампу». Это была бы красивая история, заиграй Наместников в стане «Лайтнинг» так, как от него ждали, но чуда не произошло. В сезоне-2022/2023 за два дня Наместникова обменяли сначала в «Сан-Хосе», а затем в «Виннипег», где, наконец-то россиянин задержался.