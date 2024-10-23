«Вашингтон» обыграл «Филадельфию» Мичкова, Овечкин очков не набрал

Встреча, которая состоялась в Филадельфии, завершилась со счетом 4:1 (2:0, 0:0, 2:1) в пользу гостей. В составе «Вашингтона» отличились Ник Дауд (4-я минута), Эндрю Манджапане (16), Дилан Строум (42) и Джейкоб Чикран (55). У хозяев площадки автором гола стал Трэвис Санхайм (41).
Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин нанес три броска в створ ворот, провел два силовых приема и очков не набрал.
Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков отметился голевой передачей. Защитник «Флайерз» Егор Замула один раз бросил в створ ворот, заблокировал один бросок, провел два хита и завершил матч с показателем полезности «минус 3». Голкипер «летчиков» Иван Федотов остался в запасе.
«Вашингтон», обыграв «Филадельфию», одержал четвертую победу в чемпионате подряд после пяти матчей со старта сезона-2024/25 НХЛ. У «Флайерз» серия поражений составляет теперь пять игр.