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«Вашингтон» обыграл «Филадельфию» Мичкова, Овечкин очков не набрал

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» обыграли «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: Mitchell Leff/Getty Images

Встреча, которая состоялась в Филадельфии, завершилась со счетом 4:1 (2:0, 0:0, 2:1) в пользу гостей. В составе «Вашингтона» отличились Ник Дауд (4-я минута), Эндрю Манджапане (16), Дилан Строум (42) и Джейкоб Чикран (55). У хозяев площадки автором гола стал Трэвис Санхайм (41).

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин нанес три броска в створ ворот, провел два силовых приема и очков не набрал.

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков отметился голевой передачей. Защитник «Флайерз» Егор Замула один раз бросил в створ ворот, заблокировал один бросок, провел два хита и завершил матч с показателем полезности «минус 3». Голкипер «летчиков» Иван Федотов остался в запасе.

«Вашингтон», обыграв «Филадельфию», одержал четвертую победу в чемпионате подряд после пяти матчей со старта сезона-2024/25 НХЛ. У «Флайерз» серия поражений составляет теперь пять игр.

Филадельфия
1:4
0:2, 0:0, 1:2
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 4
23.10.2024, 01:00 (МСК UTC+3)
Wells Fargo Center, 18132 зрителя
Главные тренеры
Джон Торторелла
Спенсер Карбери
Вратари
Самуэль Эрссон
Чарли Линдгрен
1-й период
02:16
Александр Овечкин
03:49
Ник Дауд
(Мартин Фехервари)
04:29
Николя Делорье
04:29
Дилан Макилрат
04:44
Трэвис Конекны
09:47
Ник Силер
13:19
Пьер-Люк Дюбуа
15:07
Эндрю Манджапане
(Коннор Макмайкл)
2-й период
28:40
Райан Пелинг
34:32
Трэвис Конекны
3-й период
40:00
Трэвис Конекны
40:00
Джейкоб Чикран
40:34
Трэвис Санхейм
(Кэмерон Йорк, Матвей Мичков)
41:38
Джон Карлсон
(Коннор Макмайкл, Дилан Строум)
44:05
Бобби Бринк
47:56
Джейкоб Чикран
54:07
Джейкоб Чикран
(Брендон Духайм, Якуб Врана)
Лучшие игроки матча
Статистика
17
Штрафное время
13
3
Игра в большинстве
5
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
Филадельфия
НХЛ: таблица и календарь