«Вашингтон» обыграл «Филадельфию» Мичкова, Овечкин очков не набрал

Встреча, которая состоялась в Филадельфии, завершилась со счетом 4:1 (2:0, 0:0, 2:1) в пользу гостей. В составе «Вашингтона» отличились Ник Дауд (4-я минута), Эндрю Манджапане (16), Дилан Строум (42) и Джейкоб Чикран (55). У хозяев площадки автором гола стал Трэвис Санхайм (41).