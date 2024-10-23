Овечкин всех жестко разочаровал! Он проиграл дуэль 19-летнему русскому вундеркинду, снова оставшись без голов

«Я думаю, это здорово, когда такие талантливые молодые игроки, как Мичков, приезжают в НХЛ и играют на высоком уровне. Такие как он действительно ведут за собой команду. Как опытный игрок, я рад это видеть. Я просто желаю ему удачи. Будем за ним наблюдать и посмотрим, что из этого выйдет. Я знаю, что в “Филадельфии” нынче работает Знарок, так что Мичков в надежных руках. Мичкову нужно быть терпеливым и не забивать голову. Если будешь слишком много думать и переживать, ничего не получится», — сказал Овечкин.