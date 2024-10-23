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Овечкин всех жестко разочаровал! Он проиграл дуэль 19-летнему русскому вундеркинду, снова оставшись без голов

У Алекса — ноль очков, у Матвея — хотя бы передача.

Источник: Mitchell Leff/Getty Images

Первая в истории очная встреча на льду Александра Овечкина и Матвея Мичкова ожидалась с огромным интересом, причем не только болельщиками и экспертами. Сами герои не стеснялись в комплиментах друг другу, ожидая матча.

«Все смотрели на него, когда он был молодым, зажигал на льду. Я тоже смотрел с восхищением. Он один из самых великих игроков, один из лучших. Я знаю, что он ведет погоню за Гретцки. Это будет уникальное, историческое событие. Для меня большая честь играть против такого хоккеиста», — отметил Мичков.

Овечкин, в свою очередь, признался, что сам еще не видел вживую игру российского вундеркинда, но много слышал о Матвее.

«Я думаю, это здорово, когда такие талантливые молодые игроки, как Мичков, приезжают в НХЛ и играют на высоком уровне. Такие как он действительно ведут за собой команду. Как опытный игрок, я рад это видеть. Я просто желаю ему удачи. Будем за ним наблюдать и посмотрим, что из этого выйдет. Я знаю, что в “Филадельфии” нынче работает Знарок, так что Мичков в надежных руках. Мичкову нужно быть терпеливым и не забивать голову. Если будешь слишком много думать и переживать, ничего не получится», — сказал Овечкин.

В итоге, для тех, кто ждал дуэли голов между двумя российскими героями, матч стал разочарованием. «Вашингтон» выиграл, заметно превзойдя соперника по броскам (29 — 18), но наши легионеры были незаметны.

Источник: Mitchell Leff/Getty Images

Матвей отметился голевой передачей в единственной заброшенной шайбе своей команды. Автором гола стал Тревис Санхейм, забивший в неполных составах на первой минуте третьего периода — он сделал счет 2:1, но попытки сделать камбэк быстро провалились. Минуту спустя Джон Карлсон восстановил перевес «Вашингтона» в две шайбы и интрига так и не возродилась (4:1).

Овечкин очками не отметился, сделав 3 броска в створ, 2 силовых приема и заработав малый штраф. Именно когда российский капитан «Вашингтона» находился на скамейке штрафников, «Вашингтон» отметился первым голом в меньшинстве. За весь матч «Филадельфия» пропустила дважды, играя в большинстве и примечательно, что за весь прошлый сезон «Филадельфия» пропустила 4 таких гола.

Ну, а главным событием игры стала олдскульная драка двух больших парней — Дилана Макилрата и Ника Делорье.

«Впечатление такое, что “Филадельфия” просто не может забивать. Но, при этом, “Летчики” пытались диктовать темп игры. Это довольно-таки точно отражает стиль Тортореллы. Наверное, это не самая мудрая тактика, потому что “Флайерз” нанесли только 3 броска во втором периоде. Но они хотя бы заставили Ови замолчать. Ну, а драка двух тяжеловесов — такого вы больше не увидите», — отметил обозреватель Russian Machine Never Breaks Питер Хассетт.

Бой и в самом деле получился знатным. Оба тафгая обменивались ударами почти минуту, оба были в крови, что вызвало большой восторг публики.

«Это было здорово. Это подняло эмоции на нашей скамейке запасных. Весь стадион ожил, глядя на этих воинов», — похвалил бойцов главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.

«Сыграли неважно. Почти ничего не забили, а пропустили, наверное, во второй смене, играя в большинстве. Соперник провел две быстрых контратаки и забил, мы не смогли. Были большие проблемы с игровой структурой, будем разбираться с этим», — сказал после матча недовольный Джон Торторелла.

Вторая серия дуэли Овечкина и Мичкова состоится уже на следующий день, но уже на домашнем льду «Столичных».

Автор: Леонид Михайлов

Филадельфия
1:4
0:2, 0:0, 1:2
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 4
23.10.2024, 01:00 (МСК UTC+3)
Wells Fargo Center, 18132 зрителя
Главные тренеры
Джон Торторелла
Спенсер Карбери
Вратари
Самуэль Эрссон
Чарли Линдгрен
1-й период
02:16
Александр Овечкин
03:49
Ник Дауд
(Мартин Фехервари)
04:29
Николя Делорье
04:29
Дилан Макилрат
04:44
Трэвис Конекны
09:47
Ник Силер
13:19
Пьер-Люк Дюбуа
15:07
Эндрю Манджапане
(Коннор Макмайкл)
2-й период
28:40
Райан Пелинг
34:32
Трэвис Конекны
3-й период
40:00
Трэвис Конекны
40:00
Джейкоб Чикран
40:34
Трэвис Санхейм
(Кэмерон Йорк, Матвей Мичков)
41:38
Джон Карлсон
(Коннор Макмайкл, Дилан Строум)
44:05
Бобби Бринк
47:56
Джейкоб Чикран
54:07
Джейкоб Чикран
(Брендон Духайм, Якуб Врана)
Лучшие игроки матча
Статистика
17
Штрафное время
13
3
Игра в большинстве
5
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
Филадельфия
НХЛ: таблица и календарь