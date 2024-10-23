Овечкин всех жестко разочаровал! Он проиграл дуэль 19-летнему русскому вундеркинду, снова оставшись без голов

Первая в истории очная встреча на льду Александра Овечкина и Матвея Мичкова ожидалась с огромным интересом, причем не только болельщиками и экспертами. Сами герои не стеснялись в комплиментах друг другу, ожидая матча.
«Все смотрели на него, когда он был молодым, зажигал на льду. Я тоже смотрел с восхищением. Он один из самых великих игроков, один из лучших. Я знаю, что он ведет погоню за Гретцки. Это будет уникальное, историческое событие. Для меня большая честь играть против такого хоккеиста», — отметил Мичков.
Овечкин, в свою очередь, признался, что сам еще не видел вживую игру российского вундеркинда, но много слышал о Матвее.
«Я думаю, это здорово, когда такие талантливые молодые игроки, как Мичков, приезжают в НХЛ и играют на высоком уровне. Такие как он действительно ведут за собой команду. Как опытный игрок, я рад это видеть. Я просто желаю ему удачи. Будем за ним наблюдать и посмотрим, что из этого выйдет. Я знаю, что в “Филадельфии” нынче работает Знарок, так что Мичков в надежных руках. Мичкову нужно быть терпеливым и не забивать голову. Если будешь слишком много думать и переживать, ничего не получится», — сказал Овечкин.
В итоге, для тех, кто ждал дуэли голов между двумя российскими героями, матч стал разочарованием. «Вашингтон» выиграл, заметно превзойдя соперника по броскам (29 — 18), но наши легионеры были незаметны.
Матвей отметился голевой передачей в единственной заброшенной шайбе своей команды. Автором гола стал Тревис Санхейм, забивший в неполных составах на первой минуте третьего периода — он сделал счет 2:1, но попытки сделать камбэк быстро провалились. Минуту спустя Джон Карлсон восстановил перевес «Вашингтона» в две шайбы и интрига так и не возродилась (4:1).
Овечкин очками не отметился, сделав 3 броска в створ, 2 силовых приема и заработав малый штраф. Именно когда российский капитан «Вашингтона» находился на скамейке штрафников, «Вашингтон» отметился первым голом в меньшинстве. За весь матч «Филадельфия» пропустила дважды, играя в большинстве и примечательно, что за весь прошлый сезон «Филадельфия» пропустила 4 таких гола.
Ну, а главным событием игры стала олдскульная драка двух больших парней — Дилана Макилрата и Ника Делорье.
«Впечатление такое, что “Филадельфия” просто не может забивать. Но, при этом, “Летчики” пытались диктовать темп игры. Это довольно-таки точно отражает стиль Тортореллы. Наверное, это не самая мудрая тактика, потому что “Флайерз” нанесли только 3 броска во втором периоде. Но они хотя бы заставили Ови замолчать. Ну, а драка двух тяжеловесов — такого вы больше не увидите», — отметил обозреватель Russian Machine Never Breaks Питер Хассетт.
Бой и в самом деле получился знатным. Оба тафгая обменивались ударами почти минуту, оба были в крови, что вызвало большой восторг публики.
«Это было здорово. Это подняло эмоции на нашей скамейке запасных. Весь стадион ожил, глядя на этих воинов», — похвалил бойцов главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.
«Сыграли неважно. Почти ничего не забили, а пропустили, наверное, во второй смене, играя в большинстве. Соперник провел две быстрых контратаки и забил, мы не смогли. Были большие проблемы с игровой структурой, будем разбираться с этим», — сказал после матча недовольный Джон Торторелла.
Вторая серия дуэли Овечкина и Мичкова состоится уже на следующий день, но уже на домашнем льду «Столичных».
Автор: Леонид Михайлов