Шайбы Дорофеева и Барбашева помогли «Вегасу» разгромить «Лос-Анджелес»

Встреча, которая прошла в Лас-Вегасе, закончилась победой хозяев льда со счетом 6:1 (3:0, 0:1, 3:0). У победителей дублем отметился Томаш Гертл (10-я минута), по шайбе забросили Марк Стоун (14), Павел Дорофеев (16), Александр Хольц (43) и Иван Барбашев (54). В составе гостей отличился Уоррен Фогель (40).