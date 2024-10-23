Шайбы Дорофеева и Барбашева помогли «Вегасу» разгромить «Лос-Анджелес»

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. «Вегас Голден Найтс» нанес поражение «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Лас-Вегасе, закончилась победой хозяев льда со счетом 6:1 (3:0, 0:1, 3:0). У победителей дублем отметился Томаш Гертл (10-я минута), по шайбе забросили Марк Стоун (14), Павел Дорофеев (16), Александр Хольц (43) и Иван Барбашев (54). В составе гостей отличился Уоррен Фогель (40).
Для 23-летнего Дорофеева, который также записал на свой счет результативную передачу, эта шайба стала третьей в семи играх нового сезона. 28-летний Барбашев забросил свою пятую шайбу. Вратарь «Голден Найтс» Илья Самсонов совершил 31 сейв.
«Вегас» прервал серию из трех поражений, набрал 9 очков и идет на пятом месте в таблице Западной конференции, где «Лос-Анджелес» (8 очков) располагается на десятой позиции.
Результаты других матчей:
«Чикаго» — «Ванкувер» — 3:6;
«Сиэтл» — «Колорадо» — 2:3;
«Нэшвилл» — «Бостон» — 4:0;
«Эдмонтон» — «Каролина» — 2:3 ОТ;
«Юта»- «Оттава» — 0:4;
«Калгари» — «Питтсбург» — 4:3 Б;
«Анахайм» — «Сан-Хосе» — 3:1.