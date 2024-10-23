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Шайбы Дорофеева и Барбашева помогли «Вегасу» разгромить «Лос-Анджелес»

Шайбы Дорофеева и Барбашева помогли «Вегасу» победить «Лос-Анджелес» в матче НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. «Вегас Голден Найтс» нанес поражение «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая прошла в Лас-Вегасе, закончилась победой хозяев льда со счетом 6:1 (3:0, 0:1, 3:0). У победителей дублем отметился Томаш Гертл (10-я минута), по шайбе забросили Марк Стоун (14), Павел Дорофеев (16), Александр Хольц (43) и Иван Барбашев (54). В составе гостей отличился Уоррен Фогель (40).

Для 23-летнего Дорофеева, который также записал на свой счет результативную передачу, эта шайба стала третьей в семи играх нового сезона. 28-летний Барбашев забросил свою пятую шайбу. Вратарь «Голден Найтс» Илья Самсонов совершил 31 сейв.

«Вегас» прервал серию из трех поражений, набрал 9 очков и идет на пятом месте в таблице Западной конференции, где «Лос-Анджелес» (8 очков) располагается на десятой позиции.

Результаты других матчей:

«Чикаго» — «Ванкувер» — 3:6;

«Сиэтл» — «Колорадо» — 2:3;

«Нэшвилл» — «Бостон» — 4:0;

«Эдмонтон» — «Каролина» — 2:3 ОТ;

«Юта»- «Оттава» — 0:4;

«Калгари» — «Питтсбург» — 4:3 Б;

«Анахайм» — «Сан-Хосе» — 3:1.

Вегас
6:1
3:0, 0:1, 3:0
Лос-Анджелес
Хоккей, НХЛ, Неделя 4
23.10.2024, 06:00 (МСК UTC+3)
T-Mobile Arena, 17767 зрителей
Главные тренеры
Брюс Кэссиди
Джим Хиллер
Вратари
Илья Самсонов
Давид Риттих
1-й период
04:58
Зак Уайтклауд
08:24
Джоэль Эдмундсон
09:07
Томаш Гертл
(Марк Стоун, Джек Айкел)
13:37
Андре Ли
13:51
Марк Стоун
(Ноа Хэнифин, Томаш Гертл)
15:12
Павел Дорофеев
(Томаш Гертл, Кэдан Корчак)
2-й период
32:58
Алекс Пьетранджело
34:54
Николас Хэг
34:54
Николас Хэг
39:07
Уоррен Фогеле
(Джоэль Эдмундсон, Джордан Спенс)
3-й период
42:59
Александр Хольц
(Алекс Пьетранджело)
48:26
Томаш Гертл
(Павел Дорофеев, Алекс Пьетранджело)
53:25
Иван Барбашев
(Марк Стоун, Алекс Пьетранджело)
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вегас
Лос-Анджелес
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