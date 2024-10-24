Овечкин вновь забил в НХЛ! За россиянина болеет даже сам Гретцки

Середина этой игровой недели в Национальной хоккейной лиге ознаменовалась интересным событием. Накануне в рамках NHL Frozen Frenzy за один вечер было проведено максимально возможное количество матчей — 16. В течение около семи часов сыграли абсолютно все клубы лиги, что волей календаря стало единственным случаем за весь сезон-2024/25 НХЛ. Среди всех 16 пар особенно выделились «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфия Флайерз». С их противостояния в главном городе штата Пенсильвания тот безумный хоккейный марафон начался, им же на следующие сутки пришлось встретиться уже в столице США в рамках так называемого «бэк-ту-бэк», пока остальные клубы лиги отдыхали после NHL Frozen Frenzy.
Наследник Овечкина против кумира
Встречи «Кэпиталз» с «Флайерз» в первую очередь рассматривались как очная дуэль Александра Овечкина с Матвеем Мичковым, которого еще несколько лет назад в России короновали званием наследника великого русского снайпера. Ранее живая легенда мирового хоккея и один из главных российских талантов встречались лишь на тренировках в России, а их противостоянию на льду американские СМИ посвятили не один материал.
«Все смотрели на него, когда он был моложе. Я смотрел на него, когда был моложе. Он один из величайших игроков всех времен и уж точно один из лучших. Это будет уникально и исторически важно играть против такого игрока. Это честь», — сказал накануне первого матча против «Вашингтона» Матвей Мичков, которому не исполнилось и года, когда Овечкин дебютировал в НХЛ. «Я думаю, это здорово, когда талантливые игроки приезжают сюда и играют правильно, берут на себя лидерство. Как игроку тебе это нравится, и ты желаешь им удачи и смотришь, что из этого выйдет. Знаю, что Олег Знарок здесь, так что Матвей в надежных руках. Просто надо быть терпеливым и играть в свою игру. Это самое главное. Если будешь слишком много думать… ничего не получится. Я рад за него. Он талантливый парень. Ему просто нужно набраться терпения и играть в свою игру, и все будет хорошо», — отметил Овечкин.
Их первая встреча на льду в рамках НХЛ завершилась с переменным успехом для обоих: с одной стороны, команда Овечкина одержала убедительную победу (4:1), с другой — сам Александр Михайлович результативными действиями не отметился и не смог реализовать пару выгодных голевых моментов, тогда как Мичков выступил ассистентом в единственном голе «Флайерз» и набрал свой пятый балл (2+3) в шести играх со старта своего дебютного сезона за океаном.
Второй матч, который прошел сегодня в Вашингтоне, вновь остался за «столичными». Причем «Кэпс» поначалу контролировали ход игры и уверенно вели в счете, но затем создали себе уйму проблем и обеспечили нервную концовку встречи. И вновь свое слово сказал Мичков: Матвей дважды преуспел в игре в большинстве и заработал 2 очка (1+1). А мог забить и на одну больше, получись попытка исполнить лакросс-гол успешной.
Овечкин же до конца матча оставался в тени. При игре в большинстве Александр в основном ожидал передач в левый круг вбрасывания, а в равных составах был не заметен. Свои первые броски в створ ворот Ови нанес лишь в самой концовке, но пробить Ивана Федотова, провалившего дебют встречи, капитан «Вашингтона» не смог. А жаль — Федотов мог бы стать 176-й жертвой Овечкина в НХЛ и «помочь» российскому ветерану подобраться к рекорду Яромира Ягра.
Впрочем, без гола Александр все равно не ушел: под занавес встречи лидер «Кэпс» в 58-й раз в карьере в чемпионатах НХЛ поразил пустые ворота и приблизился к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки. 6:3 — «Вашингтон» мощно стартовал в новом сезоне, добыв пять побед в шести матчах.
У Овечкина мало голов. Но россиянина поддерживает даже сам Гретцки
Александр Овечкин остается главным объектом внимания у всего хоккейного мира. А если быть точнее, то стремление русского ветерана покорить снайперский рекорд Уэйна Гретцки в чемпионатах НХЛ. Как и в прошлом сезоне, лидер «Вашингтона» несколько забуксовал на старте «регулярки». В первых шести матчах Ови забросил только две шайбы, что вполне объяснимо возрастом Александра и его новой ролью в команде Спенсера Карбери. Но такими темпами погоня россиянина за Гретцки лишь замедляется. Впрочем, почти никто не сомневается в том, что Овечкин цели достигнет. Возможно, даже сам Александр. Еще несколько лет назад лидер «Кэпиталз» не верил, что кому-нибудь когда-либо удастся обойти Величайшего. Сейчас же российский снайпер сделает все, чтобы достичь эпохальной вершины. А Гретцки Овечкина только поддерживает в этом стремлении:
«Это всего лишь вопрос времени. Будет ли это в конце этого года, в начале следующего, когда угодно. Овечкин — великий игрок. Он отличный бомбардир. Я имею в виду и его бросок. Посмотрите на таких парней, как Бретт Халл, Марио Лемье, Майк Босси. Они получают свои шансы, они не промахиваются по воротам. Если ты промахиваешься, ты не можешь забить. Ови. Босси. Яри Курри. Бретт Халл — они никогда не промахиваются по воротам. И это отличает отличного бомбардира от хороших бомбардиров, верно? Оказавшись в любом месте на площадке с шайбой, он способен отправить ее в сетку ворот».
Отставание Овечкина от Гретцки составляет 39 голов. Российскому нападающему необходимо забросить 40 шайб, чтобы выйти на чистое первое место в списке лучших снайперов в чемпионатах НХЛ за всю историю лиги. Контракт Александра с «Вашингтоном» рассчитан до конца сезона-2025/26.
«Здорово, что Уэйн болеет за меня. Даже когда у меня наступает спад, он иногда пишет мне и говорит: “Не волнуйся об этом. Все придет”. Он на моей стороне. Надеюсь, что, когда дело дойдет до финишной прямой, он даст мне какой-нибудь совет. Но не сейчас», — сказал Овечкин недавно.
Желаем, чтобы Александр вышел на эту финишную прямую как можно скорее.