Овечкин вновь забил в НХЛ! За россиянина болеет даже сам Гретцки

«Все смотрели на него, когда он был моложе. Я смотрел на него, когда был моложе. Он один из величайших игроков всех времен и уж точно один из лучших. Это будет уникально и исторически важно играть против такого игрока. Это честь», — сказал накануне первого матча против «Вашингтона» Матвей Мичков, которому не исполнилось и года, когда Овечкин дебютировал в НХЛ. «Я думаю, это здорово, когда талантливые игроки приезжают сюда и играют правильно, берут на себя лидерство. Как игроку тебе это нравится, и ты желаешь им удачи и смотришь, что из этого выйдет. Знаю, что Олег Знарок здесь, так что Матвей в надежных руках. Просто надо быть терпеливым и играть в свою игру. Это самое главное. Если будешь слишком много думать… ничего не получится. Я рад за него. Он талантливый парень. Ему просто нужно набраться терпения и играть в свою игру, и все будет хорошо», — отметил Овечкин.