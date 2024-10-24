Трансформация Панарина. Лидер «Рейнджерс» идет за любимым трофеем Овечкина

Чтобы оценить всю мощь панаринского броска, пересмотрите хайлайты матча «Рейнджерс» с «Детройтом». Артемий оформил хет-трик, и все три шайбы пришли с бросков. Причем как кистевых, так и в касание. Голкиперу «Ред Уингз» Кэму Тэлботу не позавидуешь. Издание The Athletic даже провело разбор игры Панарина с анонимным мнением разных скаутов. Как отметил один из них, Артемий стал лучше находить пространство для бросков. Это в том числе привело к росту результативности.