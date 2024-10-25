Ротенберг отреагировал на рекорд Бобровского в НХЛ

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Главный тренер петербургского СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что достижение голкипера Сергея Бобровского по победам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) доказывает превосходство российской вратарской школы.
В пятницу Бобровский отразил 24 броска и помог «Флориде Пантерз» победить в матче регулярного чемпионата «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:1). Он быстрее остальных вратарей в истории лиги достиг отметки в 400 побед в «регулярке», на это ему понадобилось 707 матчей.
«Сергей Бобровский одержал 400 побед в НХЛ! Он стал всего лишь 14-м вратарем за всю историю лиги, который помог своим командам выиграть такое количество матчей. И затратил на это меньше всего игр — всего 707! Ни один другой вратарь за всю историю североамериканского хоккея так быстро не достигал отметки в 400 побед», — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.
«Мы гордимся Сергеем и очень рады, что он был, есть и будет нашим большим другом. Каждое лето Бобровский проводит в Петербурге, регулярно устраивает мастер-классы для вратарей академии СКА, передает свой уникальный опыт. В том числе и с помощью Бобровского мы продолжаем наши славные вратарские традиции, которые идут от Николая Георгиевича Пучкова, Владислава Александровича Третьяка. Наши вратари всегда были на ведущих ролях в мире, и нынешнее достижение Сергея еще раз подчеркивает этот факт», — добавил тренер СКА.