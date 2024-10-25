Ротенберг отреагировал на рекорд Бобровского в НХЛ

«Мы гордимся Сергеем и очень рады, что он был, есть и будет нашим большим другом. Каждое лето Бобровский проводит в Петербурге, регулярно устраивает мастер-классы для вратарей академии СКА, передает свой уникальный опыт. В том числе и с помощью Бобровского мы продолжаем наши славные вратарские традиции, которые идут от Николая Георгиевича Пучкова, Владислава Александровича Третьяка. Наши вратари всегда были на ведущих ролях в мире, и нынешнее достижение Сергея еще раз подчеркивает этот факт», — добавил тренер СКА.