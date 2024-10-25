Фетисов рассказал, что говорит Овечкину о его гонке за Гретцки

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин способен установить рекорд по заброшенным шайбам в НХЛ, который принадлежит Уэйну Гретцки, уже в нынешнем сезоне, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (6:3) забросил свою 855-ю шайбу в лиге и сократил отставание от рекорда Гретцки до 39 голов.
«Я верю, что рекорд случится именно в этом сезоне. Я его на это настраиваю все время. Безусловно, такое событие будет большой радостью как для меня, так и для всей страны», — сказал Фетисов.
В прошлом сезоне, ставшим худшим для Овечкина по результативности, форвард провел 79 матчей и забил 31 гол.