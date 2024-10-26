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Русский форвард в 28 лет вышел на новый уровень в НХЛ. Барбашев — ключевой нападающий «Вегаса» и третий снайпер лиги

Барбашев оформил дубль в победном матче «Вегаса» против «Оттавы».

Источник: AP 2024

В победном матче с «Оттавой» Иван оформил дубль — это уже седьмой гол в сезоне

Пример Ивана Барбашева показывает, как можно перевернуть карьеру и изменить представление о себе уже в статусе состоявшегося хоккеиста. В декабре россиянину исполнится 29 лет — и только в последние годы о нем заговорили, как о форварде топ-6, который оказывает большое влияние на результаты команды.

Хоккей
НХЛ 2024-2025
Неделя 4, 26.10.2024, 1:00
Вегас
6
Оттава
4

Барбашев прекрасно начал сезон-2024/25. После восьми матчей уроженец Москвы с семью шайбами возглавляет список снайперов «Вегаса», а по очкам уступает только Марку Стоуну и Джеку Айкелу, партнерам по звену. В лиге больше Ивана забили только Никита Кучеров и Нико Хишир — у них по восемь голов.

В России Барбашев отыграл крайне мало. И только в МХЛ за ХК МВД из Балашихи. Еще по юниорам нападающий отправился в Северную Америку и выбрал для развития лигу Квебека. Три сезона за «Монктон Уайлдкэтс» получились яркими, а результативность росла год за годом. В заключительном чемпионате Иван выбил солидные 95 (45+50) очков за 57 матчей.

Шикарная статистика на юниорском уровне не гарантирует светлого будущего во взрослом хоккее, но время Барбашева в лиге Квебека я вспомнил неспроста. Уже тогда все понимали, что задрафтованный во втором раунде «Сент-Луисом» нападающий наделен большим талантом. Оставалось только раскрыть его на новом — более конкурентном — уровне.

В годы, когда Барбашев заходил в НХЛ, «Блюз» переживали смутные времена. Увольнения тренеров, не попадание в плей-офф в сезоне-2017/18. Ивана двигали между фарм-клубом и основой. Только на четвертый год в системе, когда «Музыкантов» возглавил Крэйг Беруби, россиянин полноценно закрепился в НХЛ и забыл, что такое поездки с «Чикаго Вулвз» по одноэтажной Америке.

Тернистый путь в основу окупился быстро. В сезоне-2018/19 «Сент-Луис» с Барбашевым выиграл Кубок Стэнли. Повторить успех получится через четыре года с «Вегасом», но совершенно в другой роли.

Источник: Reuters

Перерождение форварда началось еще в последние годы карьеры за «Блюз». Первое время Беруби видел Барбашева чеккером в нижних звеньях, для которого сдерживание лидеров соперника важнее набранных очков. Меньшинство «Сент-Луиса» было невозможно представить без воспитанника московского «Динамо». Не стоит удивляться скромной статистике игрока. Только в сезоне-2021/22, когда возросло тренерское доверие, Иван насобирал 60 (26+34) очков. Вдумайтесь: 26 голов! Для человека, который ранее не набирал больше 26 очков за сезон в НХЛ.

Постепенно к Барбашеву возвращалась роль, к которой он привык и по юниорам, и по молодежной сборной России. Из пахаря боттома нападающий вырос в ключевого форварда «Блюз». А обмен в «Вегас» только повысил акции нападающего. В «Голден Найтс» Иван получил место в топ-6, выиграл второй Кубок Стэнли и подписал первый серьезный контракт в НХЛ. За пять лет россиянин заработает 25 миллионов долларов.

Барбашева ценят в «Вегасе» за универсализм. Нападающий такого плана с легкостью дополнит любую тройку. Показательно, как лестно партнеры высказывались об игре с ним. Отец Барбашева Дмитрий рассказывал, как Айкел лично просил его, чтобы сын остался в клубе после чемпионского сезона. «С Барбашевым легко играть. Он выигрывает массу единоборств и хорош у бортов. Я думаю, что его бросок и снайперские навыки недооценивают», — говорил позднее Джек о таланте партнера по звену.

В последнем матче с «Оттавой» Барбашев подтвердил комплименты американца. Иван оформил дубль, и обе шайбы получились очень важными. В начале второго периоде Иван сравнял счет, а на 59-й минуте успокоил концовку, когда «Сенаторз» пытались спасти матч с пустыми воротами. Если россиянин сохранит нынешний темп результативности, то проведет лучший сезон по очкам в НХЛ.

Впрочем, ценность Барбашева для команды выражается не только в голах и передачах. Игроков такого плана уважают партнеры и тренеры за универсализм, бойцовские качества и характер. Возможно, ему и стоило пройти долгую адаптацию в «Сент-Луисе» и повариться в нижних звеньях, чтобы закрепиться в НХЛ в статусе одного из сильнейших двусторонних форвардов лиги.

Автор: Михаил Скрыль

Вегас
6:4
2:3, 1:1, 3:0
Оттава
Хоккей, НХЛ, Неделя 4
26.10.2024, 01:00 (МСК UTC+3)
T-Mobile Arena, 17564 зрителя
Главные тренеры
Брюс Кэссиди
Трэвис Грин
Вратари
Адин Хилл
Линус Ульмарк
(Линус Ульмарк)
1-й период
02:40
Адам Годетт
(Коул Рейнхардт, Джейкоб Бернард-Доккер)
12:15
Клод Жиру
(Дрейк Батерсон, Ник Дженсен)
14:54
Ник Дженсен
17:23
Николя Руа
(Тэннер Пирсон, Алекс Пьетранджело)
17:44
Николас Хэг
(Александр Хольц)
18:34
Дрейк Батерсон
2-й период
26:40
Иван Барбашев
(Алекс Пьетранджело, Ноа Хэнифин)
36:09
Киган Колесар
37:44
Адам Годетт
(Клод Жиру, Тим Штюцле)
3-й период
41:39
Брэйден Макнэбб
54:55
Ник Казинс
56:49
Томаш Гертл
(Марк Стоун, Джек Айкел)
57:49
Киган Колесар
(Алекс Пьетранджело, Тэннер Пирсон)
58:14
Иван Барбашев
(Джек Айкел, Марк Стоун)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вегас
Оттава
НХЛ: таблица и календарь