Русский форвард в 28 лет вышел на новый уровень в НХЛ. Барбашев — ключевой нападающий «Вегаса» и третий снайпер лиги

Постепенно к Барбашеву возвращалась роль, к которой он привык и по юниорам, и по молодежной сборной России. Из пахаря боттома нападающий вырос в ключевого форварда «Блюз». А обмен в «Вегас» только повысил акции нападающего. В «Голден Найтс» Иван получил место в топ-6, выиграл второй Кубок Стэнли и подписал первый серьезный контракт в НХЛ. За пять лет россиянин заработает 25 миллионов долларов.