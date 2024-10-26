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Шайба Коннора Бедарда не помогла «Чикаго» избежать поражения в матче с «Нэшвиллом»

В ночь с 25 на 26 октября мск на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Чикаго Блэкхоукс» и «Нэшвилл Предаторз».

Источник: Reuters

Гости одержали волевую победу со счётом 3:2.

Заброшенной шайбой в составе «Чикаго» отметился 19-летний нападающий Коннор Бедард — первый номер драфта-2023 НХЛ.

«Блэкхоукс» потерпели третье поражение подряд и с пятью очками в восьми матчах занимают в турнирной таблице Западной конференции НХЛ 14-е место. «Нэшвилл» выиграл во второй раз кряду после пяти стартовых проигрышей, набрал четыре очка и находится в этой же таблице на 15-й строчке.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Чикаго
2:3
1:0, 1:2, 0:1
Нэшвилл
Хоккей, НХЛ, Неделя 4
26.10.2024, 03:30 (МСК UTC+3)
United Center, 17787 зрителей
Главные тренеры
Люк Ричардсон
Эндрю Брюнетт
Вратари
Петр Мразек
(Петр Мразек)
Юусе Сарос
(Юусе Сарос)
1-й период
02:55
Крэйг Смит
(Нолан Аллан, Лукас Райхель)
03:37
Брэди Шей
10:12
Патрик Марун
10:12
Майк Маккэррон
18:43
Коннор Мерфи
2-й период
25:14
Коннор Бедард
(Алекс Власик, Коннор Мерфи)
27:13
Нолан Аллан
30:58
Марк Дель Гайзо
33:41
Филип Форсберг
(Густав Нюквист, Александр Каррье)
33:50
Коул Смит
35:44
Майк Маккэррон
36:59
Густав Нюквист
(Александр Каррье, Коул Смит)
38:16
Джейсон Дикинсон
3-й период
44:31
Илья Михеев
51:19
Вьятт Кайсер
53:07
Брэди Шей
(Томас Новак, Люк Евангелиста)
54:31
Люк Евангелиста
Лучшие игроки матча
Статистика
15
Штрафное время
15
5
Игра в большинстве
5
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Чикаго
Нэшвилл
НХЛ: таблица и календарь