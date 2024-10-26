Сорокин с 32 сэйвами помог «Айлендерс» обыграть «Нью-Джерси» в НХЛ

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. «Нью-Йорк Айлендерс» в овертайме переиграл «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Ньюарке, завершилась со счетом 4:3 (2:1, 1:1, 0:1, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей отличились Брок Нельсон (2-я минута), Андерс Ли (15-я минута), Кайл Палмьери (32) и Бо Хорват (62). Голевой передачей отметился Александр Романов. У гостей шайбы забросили Нико Хишир (12), Кертис Лазар (26) и Йеспер Братт (59).
Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 32 броска и был признан третьей звездой матча.
Для «Девилз» это поражение стало четвертым подряд в регулярном чемпионате.
В следующей игре «Айлендерс» 26 октября примет «Флориду Пантерз», а «Нью-Джерси» 27 октября дома сыграет с «Анахайм Дакс».