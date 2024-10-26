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Сорокин с 32 сэйвами помог «Айлендерс» обыграть «Нью-Джерси» в НХЛ

«Айлендерс» в овертайме обыграли «Нью-Джерси» в НХЛ со счетом 4:3.

Источник: Reuters

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. «Нью-Йорк Айлендерс» в овертайме переиграл «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Ньюарке, завершилась со счетом 4:3 (2:1, 1:1, 0:1, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей отличились Брок Нельсон (2-я минута), Андерс Ли (15-я минута), Кайл Палмьери (32) и Бо Хорват (62). Голевой передачей отметился Александр Романов. У гостей шайбы забросили Нико Хишир (12), Кертис Лазар (26) и Йеспер Братт (59).

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 32 броска и был признан третьей звездой матча.

Для «Девилз» это поражение стало четвертым подряд в регулярном чемпионате.

В следующей игре «Айлендерс» 26 октября примет «Флориду Пантерз», а «Нью-Джерси» 27 октября дома сыграет с «Анахайм Дакс».

Нью-Джерси
3:4
1:2, 1:1, 1:0
ОТ
Айлендерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 4
26.10.2024, 02:00 (МСК UTC+3)
Prudential Center, 14870 зрителей
Главные тренеры
Шелдон Киф
Патрик Руа
Вратари
Джейк Аллен
(Джейк Аллен)
Илья Сорокин
1-й период
01:23
Брок Нельсон
(Адам Пелек, Кайл Палмиери)
04:16
Йонас Зигенталер
11:36
Нико Хишир
(Йеспер Братт, Бренден Диллон)
12:05
Бренден Диллон
14:03
Андерс Ли
(Ноа Добсон, Жан-Габриэль Пажо)
2-й период
22:55
Кертис Макдермид
22:55
Скотт Мэйфилд
22:55
Скотт Мэйфилд
25:31
Кертис Лазар
(Йонас Зигенталер, Пол Коттер)
31:28
Кайл Палмиери
(Брок Нельсон, Александр Романов)
36:10
Йеспер Братт
38:56
Райан Пулок
3-й период
48:59
Дуги Хэмилтон
58:31
Йеспер Братт
Овертайм
61:09
Бо Хорват
(Райан Пулок, Мэтью Барзал)
Лучшие игроки матча
Статистика
13
Штрафное время
9
2
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Айлендерс
Нью-Джерси
НХЛ: таблица и календарь