Сорокин с 32 сэйвами помог «Айлендерс» обыграть «Нью-Джерси» в НХЛ

Встреча, прошедшая в Ньюарке, завершилась со счетом 4:3 (2:1, 1:1, 0:1, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей отличились Брок Нельсон (2-я минута), Андерс Ли (15-я минута), Кайл Палмьери (32) и Бо Хорват (62). Голевой передачей отметился Александр Романов. У гостей шайбы забросили Нико Хишир (12), Кертис Лазар (26) и Йеспер Братт (59).