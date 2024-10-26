«Питтсбург» Малкина разгромно проиграл «Эдмонтону» в матче НХЛ

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. «Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Эдмонтоне, завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Леон Драйзайтль (24-я минута), Эван Бушар (28), Райан Нюджент-Хопкинс (41) и Маттиас Экхольм (48).
Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин провел на льду 19 минут 23 секунды. Он стал одним из пяти игроков команды, завершивших игру с показателем полезности «0».
Голкипер «Эдмонтона» Стюарт Скиннер совершил 27 сейвов и оформил пятый шатаут в карьере. Вратарь «Питтсбурга» Йоэль Блумквист отразил 46 бросков из 50.
В другом матче вечера «Чикаго Блэкхокс» дома уступил «Нэшвилл Предаторз» — 2:3 (1:0, 1:2, 0:1).