«Питтсбург» Малкина разгромно проиграл «Эдмонтону» в матче НХЛ

Встреча, прошедшая в Эдмонтоне, завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Леон Драйзайтль (24-я минута), Эван Бушар (28), Райан Нюджент-Хопкинс (41) и Маттиас Экхольм (48).