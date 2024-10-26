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«Питтсбург» Малкина разгромно проиграл «Эдмонтону» в матче НХЛ

«Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» со счетом 4:0.

Источник: Reuters

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. «Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Эдмонтоне, завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Леон Драйзайтль (24-я минута), Эван Бушар (28), Райан Нюджент-Хопкинс (41) и Маттиас Экхольм (48).

Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин провел на льду 19 минут 23 секунды. Он стал одним из пяти игроков команды, завершивших игру с показателем полезности «0».

Голкипер «Эдмонтона» Стюарт Скиннер совершил 27 сейвов и оформил пятый шатаут в карьере. Вратарь «Питтсбурга» Йоэль Блумквист отразил 46 бросков из 50.

В другом матче вечера «Чикаго Блэкхокс» дома уступил «Нэшвилл Предаторз» — 2:3 (1:0, 1:2, 0:1).

Эдмонтон
4:0
0:0, 2:0, 2:0
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 4
26.10.2024, 04:00 (МСК UTC+3)
Rogers Place, 18347 зрителей
Главные тренеры
Крис Ноблаух
Майк Салливан
Вратари
Стюарт Скиннер
Йоэль Бломквист
(Йоэль Бломквист)
2-й период
33:00
Леон Драйзайтль
(Виктор Арвидссон, Эван Бушар)
37:35
Эван Бушар
(Виктор Арвидссон, Василий Подколзин)
37:35
Командный штраф
3-й период
40:16
Райан Нюджент-Хопкинс
45:22
Евгений Малкин
47:00
Маттиас Экхольм
(Виктор Арвидссон)
54:41
Дарнелл Нерс
54:41
Дарнелл Нерс
54:41
Маркус Петтерссон
58:49
Коннор Макдэвид
Статистика
9
Штрафное время
9
2
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Питтсбург
Эдмонтон
НХЛ: таблица и календарь