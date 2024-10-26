Лафренье подписал контракт с «Рейнджерс» на 52 миллиона долларов

Лафренье является первым номером драфта НХЛ 2020 года. В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата он набрал рекордные для себя 57 очков (28 голов и 29 передач) в 82 матчах, а также семь баллов (4+3) в семи играх плей-офф. Всего в лиге форвард принял участие в 305 встречах и отметился 155 очками (79+76).