Лафренье подписал контракт с «Рейнджерс» на 52 миллиона долларов

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Форвард Алексис Лафренье заключил новый контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Клуб подписал с 23-летним игроком семилетнее соглашение на общую сумму 52,15 млн долларов. В среднем за сезон канадец будет зарабатывать 7,45 млн долларов в год.
Лафренье является первым номером драфта НХЛ 2020 года. В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата он набрал рекордные для себя 57 очков (28 голов и 29 передач) в 82 матчах, а также семь баллов (4+3) в семи играх плей-офф. Всего в лиге форвард принял участие в 305 встречах и отметился 155 очками (79+76).