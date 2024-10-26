Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лафренье подписал контракт с «Рейнджерс» на 52 миллиона долларов

Лафренье подписал контракт с «Рейнджерс» на сумму 52 миллиона долларов.

Источник: Reuters

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Форвард Алексис Лафренье заключил новый контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Клуб подписал с 23-летним игроком семилетнее соглашение на общую сумму 52,15 млн долларов. В среднем за сезон канадец будет зарабатывать 7,45 млн долларов в год.

Лафренье является первым номером драфта НХЛ 2020 года. В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата он набрал рекордные для себя 57 очков (28 голов и 29 передач) в 82 матчах, а также семь баллов (4+3) в семи играх плей-офф. Всего в лиге форвард принял участие в 305 встречах и отметился 155 очками (79+76).

Рейнджерс
НХЛ: таблица и календарь