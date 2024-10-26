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Ушёл из жизни член Зала славы НХЛ и обладатель Кубка Стэнли, ему было 89 лет

Обладатель Кубка Стэнли, член Зала хоккейной славы Билл Хэй ушёл из жизни на 89‑м году жизни.

Источник: Getty Images

Об этом сообщает пресс‑служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этой трагичной ситуации высказался комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.

«Билл Хэй родился в семье хоккеистов, выиграл Кубок Стэнли как игрок, а затем посвятил свою послеигровую карьеру развитию игры на всех уровнях и чествованию ее самых ярких звезд», — приводит слова Бэттмэна официальный сайт НХЛ.

В сезоне-1959/1960 Хэй стал обладателем «Колдер Трофи» в качестве лучшего новичка НХЛ. Он выступал за «Чикаго Блэкхоукс». После завершения карьеры Билл остался работать в системе лиги. Он был одним из членов комитета по отбору хоккеистов в Зал славы с 1980 по 1997 год.

В 2015 году Хэй был включён в Зал хоккейной славы за вклад в развитие Национальной хоккейной лиги.