Ушёл из жизни член Зала славы НХЛ и обладатель Кубка Стэнли, ему было 89 лет

В сезоне-1959/1960 Хэй стал обладателем «Колдер Трофи» в качестве лучшего новичка НХЛ. Он выступал за «Чикаго Блэкхоукс». После завершения карьеры Билл остался работать в системе лиги. Он был одним из членов комитета по отбору хоккеистов в Зал славы с 1980 по 1997 год.