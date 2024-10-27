Передача Сергачева не спасла «Юту» от третьего поражения подряд

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. «Юта» уступила «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Брандт Кларк (28-я минута) и Джоэл Эдмундсон (34; 42). За «Юту» голы забили Клэйтон Келлер (36) и Логан Кули (50).
Российский защитник гостей Михаил Сергачев записал на свой счет результативную передачу. Данное голевое действие стало для россиянина седьмым за клуб.
«Юта» (9 баллов) проиграла третий матч подряд и идет на девятой позиции в турнирной таблице Западной конференции. «Лос-Анджелес» (12) располагается на четвертой строчке.
В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Юта» 28 октября примет «Сан-Хосе Шаркс», «Лос-Анджелес» также сыграет против «Шаркс», но днем позднее и на выезде.