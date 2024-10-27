Передача Сергачева не спасла «Юту» от третьего поражения подряд

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Брандт Кларк (28-я минута) и Джоэл Эдмундсон (34; 42). За «Юту» голы забили Клэйтон Келлер (36) и Логан Кули (50).