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Передача Сергачева не спасла «Юту» от третьего поражения подряд

Передача Сергачева не спасла «Юту» от третьего поражения подряд в НХЛ.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. «Юта» уступила «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Брандт Кларк (28-я минута) и Джоэл Эдмундсон (34; 42). За «Юту» голы забили Клэйтон Келлер (36) и Логан Кули (50).

Российский защитник гостей Михаил Сергачев записал на свой счет результативную передачу. Данное голевое действие стало для россиянина седьмым за клуб.

«Юта» (9 баллов) проиграла третий матч подряд и идет на девятой позиции в турнирной таблице Западной конференции. «Лос-Анджелес» (12) располагается на четвертой строчке.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Юта» 28 октября примет «Сан-Хосе Шаркс», «Лос-Анджелес» также сыграет против «Шаркс», но днем позднее и на выезде.

Лос-Анджелес
3:2
0:0, 2:1, 1:1
Юта
Хоккей, НХЛ, Неделя 4
26.10.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
Crypto.cоm Arena, 15116 зрителей
Главные тренеры
Джим Хиллер
Андре Туриньи
Вратари
Дарси Кемпер
Коннор Ингрэм
1-й период
02:09
Иэн Коул
11:55
Маверик Ламуро
12:03
Кевин Фиала
16:24
Таннер Жанно
2-й период
26:38
Майкл Кессельринг
27:51
Бренд Кларк
(Адриан Кемпе, Кевин Фиала)
33:10
Джоэль Эдмундсон
(Куинтон Байфилд, Анже Копитар)
33:54
Кевин Фиала
35:55
Клэйтон Келлер
(Михаил Сергачев, Ник Шмальц)
3-й период
41:09
Джоэль Эдмундсон
(Бренд Кларк, Адриан Кемпе)
49:47
Логан Кули
(Майкл Кессельринг, Дилан Гюнтер)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Юта
НХЛ: таблица и календарь