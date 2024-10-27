Василевский вышел на чистое пятое место по сухим матчам в НХЛ среди россиян

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский поднялся на чистое пятое место среди россиян за всю историю чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству матчей без пропущенных шайб.
В игре первенства против «Вашингтон Кэпиталз», которая завершилась победой «Тампы» со счетом 3:0, Василевский отразил 31 бросок в створ ворот.
Для россиянина этот сухой матч стал 35-м в карьере. По этому показателю голкипер «молний» обошел Илью Брызгалова и вышел на чистое пятое место рейтинга среди российских вратарей за всю историю НХЛ. Больше шатаутов в чемпионатах лиги среди россиян оформили только Евгений Набоков (59), Николай Хабибулин (46), Сергей Бобровский (44) и Семен Варламов (41).