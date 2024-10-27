Передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Анахайм»

Российский нападающий «синерубашечников» Артемий Панарин отметился голевой передачей и продлил личную результативную серию до восьми матчей. Россиянин набрал очки во всех играх чемпионата в сезоне-2024/25. На его счету 15 баллов (6 голов и 9 передач).