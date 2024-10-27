Передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Анахайм»

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграли «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:0, 2:1) в пользу хозяев площадки. В составе «Рейнджерс» шайбы забросили Райан Линдгрен (45-я минута) и Уилл Кайлли (52). У «Анахайма» отличился Олен Целльвегер (53).
Российский нападающий «синерубашечников» Артемий Панарин отметился голевой передачей и продлил личную результативную серию до восьми матчей. Россиянин набрал очки во всех играх чемпионата в сезоне-2024/25. На его счету 15 баллов (6 голов и 9 передач).
Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин остался в запасе. Защитник «Анахайма» Павел Минтюков нанес два броска в створ ворот и заблокировал два броска.
В других матчах игрового дня НХЛ «Бостон Брюинз» в овертайме обыграли «Торонто Мейпл Лифс» (4:3 ОТ), «Калгари Флэймз» уступили «Виннипег Джетс» (5:3), а «Монреаль Канадиенс» одолели «Сент-Луис Блюз» (5:2).