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Передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Анахайм»

Передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Анахайм» в матче НХЛ.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграли «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:0, 2:1) в пользу хозяев площадки. В составе «Рейнджерс» шайбы забросили Райан Линдгрен (45-я минута) и Уилл Кайлли (52). У «Анахайма» отличился Олен Целльвегер (53).

Российский нападающий «синерубашечников» Артемий Панарин отметился голевой передачей и продлил личную результативную серию до восьми матчей. Россиянин набрал очки во всех играх чемпионата в сезоне-2024/25. На его счету 15 баллов (6 голов и 9 передач).

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин остался в запасе. Защитник «Анахайма» Павел Минтюков нанес два броска в створ ворот и заблокировал два броска.

В других матчах игрового дня НХЛ «Бостон Брюинз» в овертайме обыграли «Торонто Мейпл Лифс» (4:3 ОТ), «Калгари Флэймз» уступили «Виннипег Джетс» (5:3), а «Монреаль Канадиенс» одолели «Сент-Луис Блюз» (5:2).

Рейнджерс
2:1
0:0, 0:0, 2:1
Анахайм
Хоккей, НХЛ, Неделя 4
27.10.2024, 02:00 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 18006 зрителей
Главные тренеры
Питер Лавиолетт
Грег Кронин
Вратари
Джонатан Куик
Лукаш Достал
1-й период
07:05
Мэйсон Мактавиш
2-й период
34:51
К`Андре Миллер
3-й период
44:13
Райан Линдгрен
(Алексис Лафренье, Артемий Панарин)
51:53
Уилл Куилль
(Каапо Какко, Филип Хытил)
52:16
Адам Эдстрем
52:16
Мэйсон Мактавиш
52:38
Олен Зеллвегер
(Лео Карлссон, Трой Терри)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
4
1
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Рейнджерс
Анахайм
НХЛ: таблица и календарь