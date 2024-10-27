Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Буду рад, когда он покинет НХЛ». Василевский «засушил» Овечкина и «Вашингтон»

Андрей оформил 35-й «сухарь» в карьере и вошёл в топ-5 в истории лиги по этому показателю среди россиян.

Источник: Getty Images

После поражения в первом матче сезона «Вашингтон» выдал отличную серию из пяти побед, не испытывая никаких проблем в атаке. Забивал Александр Овечкин, забивал Том Уилсон (лучший снайпер НХЛ по версии Пастрняка), раздавал передачи Дилан Строум, воспрял духом в новой команде Пьер-Люк Дюуба, разыгралась молодёжь.

Спенсер Карбери предупреждал, что такая лёгкость в игре не может быть вечной: «В какой-то момент всё пойдёт иначе, и ребятам будет казаться, что ворота накрыты крышкой».

Именно это и случилось в матче с «Тампой», где главным героем стал один из лучших вратарей мира Андрей Василевский. Он оформил первый «сухарь» в сезоне.

«Я буду рад, когда однажды Василевский покинет лигу. Он просто настолько большой и так хорошо двигается, и такой талантливый. С ним хлопот полон рот», — иронично заключил тренер «столичных».

Первый серьёзный тест для Василевского случился в самом начале игры, когда Алексей Протас убежал в контратаку один на один — но российский вратарь уверенно парировал бросок, задав тон всей игре.

Все попытки «Вашингтона» пробить Андрея заканчивались одинаково. Чарли Линдгрен на другой стороне площадки тоже долго держал оборону, но во втором периоде Ник Пол пальнул через трафик, и шайба рикошетом от Митчелла Чаффи влетела в ворота над ловушкой Линдгрена.

Лучшие шансы восстановить равенство на табло были у Дюбуа, который сначала попал в штангу, а чуть позже снова не смог переиграть Василевского в ближнем бою, а также у Строума, который бросал в касание с пятачка, но тоже остался ни с чем.

В третьем периоде игра шла до гола, и для «Тампы» его обеспечила неудержимая связка Кучерова и Пойнта. Сработала уже классическая комбинация — Никита выдал передачу на канадца на пятачке, заставив Линдгрена рухнуть на лёд, и Брэйдену оставалось только завести шайбу в практически пустые ворота. Для россиянина это 14-е очко в нынешней регулярке, а его результативная серия со старта сезона насчитывает уже восемь матчей.

Спустя 44 секунды первую шайбу в НХЛ забросил новичок «Тампы» Конор Гики, полученный от «Юты» в результате обмена Михаила Сергачёва. Василевский же так и остался неразрешимой задачкой для «столичных», «засушив» Овечкина (на его счету сегодня было два броска в створ) и компанию. «У них было несколько бросков от синей линии, но ребята проделали хорошую работу, выталкивая соперников с пятачка. В третьем периоде было несколько моментов, как, например, когда Мозер здорово сыграл на бэкчеке с Овечкиным. Я такого не хочу видеть в третьем периоде — Ови в одиночку перед своими воротами. Все проделали отличную работу», — отметил после игры Василевский.

По количеству «сухих» матчей Андрей вышел на пятое место в истории среди российских вратарей (35), тем самым обогнав Илью Брызгалова. Впереди только Семён Варламов и Сергей Бобровский, гораздо дольше играющие в лиге, а также давно закончившие Николай Хабибулин и Евгений Набоков.

Тампа-Бэй
3:0
0:0, 1:0, 2:0
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 4
27.10.2024, 02:00 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Спенсер Карбери
Вратари
Андрей Василевский
Чарли Линдгрен
1-й период
18:37
Майкл Эйссимонт
2-й период
25:27
Митчелл Чаффи
(Ник Пол, Майкл Эйссимонт)
27:48
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
27:48
Брендон Духайм
35:56
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
35:56
Хендрикс Лапьер
35:56
Хендрикс Лапьер
3-й период
42:26
Брэйден Пойнт
(Никита Кучеров)
43:10
Конор Джики
(Энтони Чирелли, Брэндон Хагель)
49:01
Эрик Чернак
49:20
Джон Карлсон
58:21
Дилан Строум
Лучшие игроки матча
Статистика
11
Штрафное время
13
3
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
Тампа-Бэй
НХЛ: таблица и календарь