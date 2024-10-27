«Буду рад, когда он покинет НХЛ». Василевский «засушил» Овечкина и «Вашингтон»

Спустя 44 секунды первую шайбу в НХЛ забросил новичок «Тампы» Конор Гики, полученный от «Юты» в результате обмена Михаила Сергачёва. Василевский же так и остался неразрешимой задачкой для «столичных», «засушив» Овечкина (на его счету сегодня было два броска в створ) и компанию. «У них было несколько бросков от синей линии, но ребята проделали хорошую работу, выталкивая соперников с пятачка. В третьем периоде было несколько моментов, как, например, когда Мозер здорово сыграл на бэкчеке с Овечкиным. Я такого не хочу видеть в третьем периоде — Ови в одиночку перед своими воротами. Все проделали отличную работу», — отметил после игры Василевский.