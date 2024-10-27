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Шайбы Свечникова и Орлова помогли «Каролине» победить в матче НХЛ

Шайбы Свечникова и Орлова помогли «Каролине» обыграть «Сиэтл» в матче НХЛ.

Источник: Соцсети

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. «Каролина Харрикейнз» обыграла «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Сиэтле завершилась победой гостей со счетом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1). У «Каролины» отличились Андрей Свечников (5-я минута), Джек Друри (37), Сет Джарвис (56) и Дмитрий Орлов (59). В составе хозяев шайбу забросил Джаред Макканн (51).

У Свечникова в текущем сезоне 6 очков (2 гола + 4 передачи) в семи играх. Орлов забросил в пустые ворота и отметился первой шайбой в чемпионате. Всего у российского защитника 3 очка (1+2) в семи встречах.

«Каролина» выиграла третий матч подряд и с 10 очками занимает третье место в таблице Столичного дивизиона, «Сиэтл» (9 очков) продлил серию поражений до трех игр и идет пятым в Тихоокеанском дивизионе.

В другом матче «Вегас Голден Найтс» победил дома «Сан-Хосе Шаркс» (7:3). У хозяев гол и две результативные передачи на счету нападающего Павла Дорофеева, еще одним голевым пасом отметился форвард Иван Барбашев.

Сиэтл
1:4
0:1, 0:1, 1:2
Каролина
Хоккей, НХЛ, Неделя 4
27.10.2024, 05:00 (МСК UTC+3)
Climate Pledge Arena, 17151 зритель
Главные тренеры
Дэн Байлсма
Род Бриндамор
Вратари
Джой Даккорд
(Джой Даккорд, Джой Даккорд)
Фредерик Андерсен
1-й период
03:30
Брэндон Монтур
04:25
Андрей Свечников
(Мартин Нечас, Сет Джарвис)
05:05
Шейн Райт
14:24
Себастьян Ахо
2-й период
21:37
Андрей Свечников
30:47
Янни Гурд
36:49
Джек Друри
(Джексон Блэйк, Брент Бернс)
37:04
Янни Гурд
37:04
Янни Гурд
3-й период
45:26
Йеспери Котканиеми
50:21
Джаред Маккэн
(Мэттью Бенайерс)
51:37
Андре Бураковски
55:38
Сет Джарвис
(Джордан Мартинук, Джейкоб Слэвин)
58:24
Дмитрий Орлов
Лучшие игроки матча
Статистика
12
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
6
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Каролина
НХЛ: таблица и календарь