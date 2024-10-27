Шайбы Свечникова и Орлова помогли «Каролине» победить в матче НХЛ

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. «Каролина Харрикейнз» обыграла «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Сиэтле завершилась победой гостей со счетом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1). У «Каролины» отличились Андрей Свечников (5-я минута), Джек Друри (37), Сет Джарвис (56) и Дмитрий Орлов (59). В составе хозяев шайбу забросил Джаред Макканн (51).
У Свечникова в текущем сезоне 6 очков (2 гола + 4 передачи) в семи играх. Орлов забросил в пустые ворота и отметился первой шайбой в чемпионате. Всего у российского защитника 3 очка (1+2) в семи встречах.
«Каролина» выиграла третий матч подряд и с 10 очками занимает третье место в таблице Столичного дивизиона, «Сиэтл» (9 очков) продлил серию поражений до трех игр и идет пятым в Тихоокеанском дивизионе.
В другом матче «Вегас Голден Найтс» победил дома «Сан-Хосе Шаркс» (7:3). У хозяев гол и две результативные передачи на счету нападающего Павла Дорофеева, еще одним голевым пасом отметился форвард Иван Барбашев.