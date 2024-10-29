Казино всегда в выигрыше. «Вегас» тонко обходит все законы НХЛ?

Пожалуй, можно уверенно говорить, что Америка не любит «Вегас» ещё и за то, что они стали слишком успешными слишком рано. В первый сезон никто не верил в перспективы «рыцарей», отдавали им в лучшем случае 80−85 очков в турнирной таблице и выход в плей-офф годика через три — а команда «золотых отбросов» обскакала в том сезоне почти всех, кроме «Вашингтона». После этого руководство «Вегаса» решило не развивать ту команду обаятельных аутсайдеров, а гоняться за каждой звездой, доступной на рынке. В этом стремлении им помогала тонна активов, накопленных на драфте расширения: менеджеры других клубов в 2017-м допустили столько ошибок, что через четыре года с «Сиэтлом» уже никто предварительных сделок не заключал.