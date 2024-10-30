Лучший матч Овечкина в сезоне: оформил дубль и стал еще ближе к Гретцки!

Удивительно, но даже такой мощный бой не стал главным событием первого периода — включился Александр Овечкин. Накануне Вадим Шипачев обновил бомбардирский рекорд в КХЛ, поэтому у российских фанатов хоккея остался лишь один незакрытый гештальт — рекорд Гретцки. Овечкин не баловал особой результативностью на старте сезона: две шайбы в семи играх, причем одна из них — в пустые ворота. Но, видимо, на фоне новости о рекорде Шипачева Ови прорвало.