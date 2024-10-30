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Лучший матч Овечкина в сезоне: оформил дубль и стал еще ближе к Гретцки!

Артемий Панарин впервые в сезоне без очков.

Источник: Geoff Burke-Imagn Images, USA Today Sports

Прямо перед матчем с «Вашингтоном» «Рейнджерс» вызвали форварда Мэтта Ремпе из АХЛ, где он, мягко говоря, не блистал. Задумка прояснилась уже на третьей минуте: Ремпе мощно зарубился с Диланом Макилратом, буквально в стиле недавнего боя Бетербиев — Бивол. Закончился поединок поражением игрока «Рейнджерс» и кровью на его лице.

Удивительно, но даже такой мощный бой не стал главным событием первого периода — включился Александр Овечкин. Накануне Вадим Шипачев обновил бомбардирский рекорд в КХЛ, поэтому у российских фанатов хоккея остался лишь один незакрытый гештальт — рекорд Гретцки. Овечкин не баловал особой результативностью на старте сезона: две шайбы в семи играх, причем одна из них — в пустые ворота. Но, видимо, на фоне новости о рекорде Шипачева Ови прорвало.

Спустя полминуты после той самой драки россиянин открыл счет в матче, мощно бросив из круга вбрасывания в домик Шестеркину.

Спустя еще 107 секунд Овечкин завершил красивую комбинацию, отправив шайбу уже в пустые ворота. Оба раза россиянину ассистировали его партнеры по звену: Алексей Протас и Дилан Строум.

На этом бомбардирские подвиги Александра закончились. В этом сезоне на его счету четыре гола. До повторения рекорда Уэйна Грецки — 37 шайб. До абсолютного рекорда — 38.

Первый период удался на редкость результативным. Между двумя голами Овечкина уместилась еще и шайба Уильяма Кулле из «Рейнджерс», а окончательный счет в первом игровом отрезке установил Коннор Майкмайкл на девятой минуте — 3:1.

Голевая феерия продолжилась и во втором периоде: в течение первых пяти минут команды забросили три шайбы на двоих (две на счету «Рейнджерс» и одна и «Вашингтона»). В составе «Кэпиталз» отличился Алексей Протас. В первом звене «Вашингтона» дела у белоруса идут здорово: 7 (2+5) очков в 8 матчах.

На этом команды успокоились. За оставшиеся 35 минут зрители увидели лишь одну шайбу: Ник Дауд забросил ее в пустые ворота, установив окончательный счет 5:3. По игре скорее «Вашингтон» наиграл на разгромную победу, нежели «Рейнджерс» на ничейный результат: у «Кэпиталс» насчитали более восьми ожидаемых шайб, у «Нью-Йорка» — около двух. Так что стоит отметить игру Игоря Шестеркина, несмотря на четыре пропущенных гола.

Впервые в этом сезоне без очков со льда ушел Артемий Панарин. Прошлогодний рекорд из 15 матчей на старте сезона устоял. В этом россиянина хватило лишь на восемь.

Максим Клементьев

Вашингтон
5:3
3:1, 1:2, 1:0
Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 5
30.10.2024, 02:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 17390 зрителей
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Питер Лавиолетт
Вратари
Логан Томпсон
Игорь Шестеркин
(Игорь Шестеркин)
1-й период
02:37
Дилан Макилрат
02:37
Мэтт Ремпе
03:23
Александр Овечкин
(Дилан Строум, Алексей Протас)
04:21
Уилл Куилль
(Каапо Какко)
05:10
Александр Овечкин
(Дилан Строум, Алексей Протас)
06:43
Сэм Кэррик
08:58
Коннор Макмайкл
(Расмус Сандин, Тэйлор Рэддиш)
2-й период
20:00
Дилан Строум
20:30
Крис Крайдер
(Мика Зибанежад, Винс Трочек)
23:43
Райан Линдгрен
24:17
Александр Овечкин
24:30
Алексей Протас
(Тревор ван Римсдайк, Расмус Сандин)
24:44
Филип Хытил
(Брэйден Шнайдер, Виктор Манчини)
25:56
Тревор ван Римсдайк
29:24
Виктор Манчини
3-й период
42:59
Мика Зибанежад
59:24
Ник Дауд
(Джон Карлсон)
Лучшие игроки матча
Статистика
11
Штрафное время
13
4
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
Рейнджерс
НХЛ: таблица и календарь