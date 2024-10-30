Овечкин назвал Шестеркина лучшим вратарем НХЛ

«У меня были неплохие шансы и во втором периоде, и в третьем, и в первом, но Шестеркин — лучший вратарь в лиге, он всегда готов дать бой. Всегда интересно играть против одной из лучших команд лиги. Приятно играть, приятно смотреть. Мы набрали важные два очка», — приводит слова Овечкина портал Russian Machine Never Breaks.