Овечкин назвал Шестеркина лучшим вратарем НХЛ

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестеркина лучшим вратарем Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча «Кэпиталз» и «Рейнджерс», прошедшая в Вашингтоне, завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев. Овечкин оформил дубль, Шестеркин отразил 41 бросок из 45.
«У меня были неплохие шансы и во втором периоде, и в третьем, и в первом, но Шестеркин — лучший вратарь в лиге, он всегда готов дать бой. Всегда интересно играть против одной из лучших команд лиги. Приятно играть, приятно смотреть. Мы набрали важные два очка», — приводит слова Овечкина портал Russian Machine Never Breaks.
Шестеркину 28 лет. В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ он принял участие в семи матчах и помог команде одержать четыре победы. В среднем за игру россиянин отразил 92,3% бросков при коэффициенте надежности 2,43.