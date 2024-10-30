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Овечкин назвал Шестеркина лучшим вратарем НХЛ

Овечкин назвал голкипера «Рейнджерс» Шестеркина лучшим вратарем НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестеркина лучшим вратарем Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча «Кэпиталз» и «Рейнджерс», прошедшая в Вашингтоне, завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев. Овечкин оформил дубль, Шестеркин отразил 41 бросок из 45.

«У меня были неплохие шансы и во втором периоде, и в третьем, и в первом, но Шестеркин — лучший вратарь в лиге, он всегда готов дать бой. Всегда интересно играть против одной из лучших команд лиги. Приятно играть, приятно смотреть. Мы набрали важные два очка», — приводит слова Овечкина портал Russian Machine Never Breaks.

Шестеркину 28 лет. В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ он принял участие в семи матчах и помог команде одержать четыре победы. В среднем за игру россиянин отразил 92,3% бросков при коэффициенте надежности 2,43.

Вашингтон
5:3
3:1, 1:2, 1:0
Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 5
30.10.2024, 02:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 17390 зрителей
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Питер Лавиолетт
Вратари
Логан Томпсон
Игорь Шестеркин
(Игорь Шестеркин)
1-й период
02:37
Дилан Макилрат
02:37
Мэтт Ремпе
03:23
Александр Овечкин
(Дилан Строум, Алексей Протас)
04:21
Уилл Куилль
(Каапо Какко)
05:10
Александр Овечкин
(Дилан Строум, Алексей Протас)
06:43
Сэм Кэррик
08:58
Коннор Макмайкл
(Расмус Сандин, Тэйлор Рэддиш)
2-й период
20:00
Дилан Строум
20:30
Крис Крайдер
(Мика Зибанежад, Винс Трочек)
23:43
Райан Линдгрен
24:17
Александр Овечкин
24:30
Алексей Протас
(Тревор ван Римсдайк, Расмус Сандин)
24:44
Филип Хытил
(Брэйден Шнайдер, Виктор Манчини)
25:56
Тревор ван Римсдайк
29:24
Виктор Манчини
3-й период
42:59
Мика Зибанежад
59:24
Ник Дауд
(Джон Карлсон)
Лучшие игроки матча
Статистика
11
Штрафное время
13
4
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
Рейнджерс
НХЛ: таблица и календарь