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Коннор Макдэвид выбыл из строя на 2−3 недели

Нападающий и капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид выбыл из строя на срок около 2−3 недель. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

Игрок получил травму в матче регулярного чемпионата против «Коламбуса» (1:6), проведя на льду всего 37 секунд. После фола защитника соперников Зака Веренски канадец неловко врезался в борт, что обернулось повреждением лодыжки.

После игры главный тренер «нефтяников» Крис Кноблаух сообщил, что Макдэвид снят с выездной серии и вернется в Эдмонтон для дальнейшего обследования.

«Тяжело играть без лучшего игрока, но, надеюсь, это ненадолго. Очевидно, что наша команда будет выглядеть иначе. Может быть, это одна или две игры. Это наш капитан, наш лучший игрок. И это должно быть возможностью для других парней выйти вперед и сказать: “О, у меня есть шанс. Больше времени на льду, больше возможностей”, — сказал Кноблаух.

Макдэвид выступает за «Эдмонтон» с 2015 года. В нынешнем сезоне на счету нападающего 10 очков (3+7) в 10 матчах.

Эдмонтон
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