Коннор Макдэвид выбыл из строя на 2−3 недели

«Тяжело играть без лучшего игрока, но, надеюсь, это ненадолго. Очевидно, что наша команда будет выглядеть иначе. Может быть, это одна или две игры. Это наш капитан, наш лучший игрок. И это должно быть возможностью для других парней выйти вперед и сказать: “О, у меня есть шанс. Больше времени на льду, больше возможностей”, — сказал Кноблаух.