Рекорд Гретцки будет побит. Замахнется ли Овечкин на 1000 голов?

Перед стартом регулярки-2024/25 я дал смелый прогноз, что Александр Великий забросит 32 шайбы. Коллеги по редакции немного удивились моему оптимизму. Но пока капитан «Вашингтона» меня не подводит. Превзойти достижение легендарного Горди Хоу, который в свои 39−40 лет заколачивал под 40 и более голов за сезон в конце 1960-х, сейчас нереально. Но у Овечкина благодаря родителям шикарная генетика, которая позволяет ему эффективно использовать свои технические навыки. Сила броска почти не уменьшилась, а умение оказываться в нужное время в нужной точке с годами развилось еще лучше.