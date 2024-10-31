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В Америке творит невероятное русский волшебник! Кучеров в одиночку создал удивительный шедевр: видео

А еще классно забил мощнейшим щелчком.

Источник: NHL.com

Перед матчем против «Колорадо» 4 очка отделяли нападающего «Тампы» Никиту Кучерова от лидеров спора бомбардиров — Кирилла Капризова и Марка Стоуна. Казалось бы, мощные «Лавины» — это не тот соперник, с которым можно покуражиться, но русский гений «Молний» нашел способ сыграть и эффективно, и максимально зрелищно.

Уже на второй минуте встречи Кучеров вспыхнул мощным щелчком в касание со средней дистанции — голкипер «Эвеланш» Каапо Кахконен даже не успел толком махнуть ловушкой. Это был девятый гол Кучерова в сезоне, и по заброшенным шайбам он догнал лидеров — Коула Кофилда и Кайла Коннора.

Прошло еще две с половиной минуты, как Никита снова показал класс, но на этот раз решил не бросать самостоятельно, а сыграть на партнера. Кучеров метеором промчался через всю площадку, а затем, уезжая за ворота «Колорадо», отдал прекрасную передачу на Джейка Гюнцеля на пустой угол. Настоящее хоккейное волшебство, которое прямо сейчас крутят по всей хоккейной Америке!

«Колорадо» пытался найти достойный ответ, но у «Лавин» сейчас слишком много проблем. Команду тащат на себе Натан Маккиннон и Кейл Макар, а все остальные пока что очень слабо помогают лидерам. Прилично барахлит вратарская бригада — номинально первый номер Александр Георгиев пропускает более 4 голов в среднем за матч (4,62), отражая лишь 82% бросков. В лазарете находятся Арттури Лехконен, Майлз Вуд, Джонатан Друен и Габриэль Ландеског, ну, а про ситуацию с Валерием Ничушкиным повторяться не будем.

Первым, кто смог пробить Андрея Василевского, стал человек-мем, над именем и фамилией которого все потешались около месяца назад. Речь о чешском левом крайнем, которого зовут Иван Иван. Он забил свой второй гол в карьере, удачно подправив дальний выстрел Макара в большинстве.

Кучеров же отметился еще и передачей во втором голе Гюнцеля, что дало ему третий результативный балл в матче. Эта игра стала второй в сезоне, в которой Никита набрал более двух очков, и при такой игре своего лидера «Тампа» спокойно довела матч до победы — 5:2. Если же брать матчи, в которых Кучеров набирал более одного очка, то таких у него набралось уже 250 за карьеру.

От Капризова и Стоуна отставание теперь составляет лишь одно очко, но куда важнее, что «Тампа» одержала третью победу подряд.

Автор: Леонид Михайлов

Колорадо
2:5
1:3, 0:1, 1:1
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, Неделя 5
31.10.2024, 04:00 (МСК UTC+3)
Ball Arena, 18019 зрителей
Главные тренеры
Джаред Беднар
Джон Купер
Вратари
Каапо Кяхкенен
(Каапо Кяхкенен)
Андрей Василевский
1-й период
01:01
Никита Кучеров
(Брэйден Пойнт, Виктор Хедман)
03:36
Джейк Гюнцель
(Райан Макдона, Никита Кучеров)
05:32
Конор Джики
(Энтони Чирелли, Брэндон Хагель)
12:19
Микко Рантанен
14:10
Андрей Василевский
14:56
Иван Иван
(Нэйтан Маккиннон, Кэйл Макар)
2-й период
23:33
Мэтт Стинбург
23:33
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
23:33
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
26:28
Джейк Гюнцель
(Никита Кучеров, Брэйден Пойнт)
30:58
Кэм Аткинсон
33:44
Эрик Чернак
37:18
Мэтт Стинбург
37:18
Мэтт Стинбург
37:18
Энтони Чирелли
3-й период
49:22
Крис Вагнер
49:22
Майкл Эйссимонт
50:57
Кэйл Макар
(Микко Рантанен, Нэйтан Маккиннон)
51:50
Командный штраф
58:40
Энтони Чирелли
(Брэндон Хагель)
Лучшие игроки матча
Статистика
26
Штрафное время
17
4
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Колорадо
Тампа-Бэй
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