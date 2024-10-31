В Америке творит невероятное русский волшебник! Кучеров в одиночку создал удивительный шедевр: видео

Перед матчем против «Колорадо» 4 очка отделяли нападающего «Тампы» Никиту Кучерова от лидеров спора бомбардиров — Кирилла Капризова и Марка Стоуна. Казалось бы, мощные «Лавины» — это не тот соперник, с которым можно покуражиться, но русский гений «Молний» нашел способ сыграть и эффективно, и максимально зрелищно.
Уже на второй минуте встречи Кучеров вспыхнул мощным щелчком в касание со средней дистанции — голкипер «Эвеланш» Каапо Кахконен даже не успел толком махнуть ловушкой. Это был девятый гол Кучерова в сезоне, и по заброшенным шайбам он догнал лидеров — Коула Кофилда и Кайла Коннора.
Прошло еще две с половиной минуты, как Никита снова показал класс, но на этот раз решил не бросать самостоятельно, а сыграть на партнера. Кучеров метеором промчался через всю площадку, а затем, уезжая за ворота «Колорадо», отдал прекрасную передачу на Джейка Гюнцеля на пустой угол. Настоящее хоккейное волшебство, которое прямо сейчас крутят по всей хоккейной Америке!
«Колорадо» пытался найти достойный ответ, но у «Лавин» сейчас слишком много проблем. Команду тащат на себе Натан Маккиннон и Кейл Макар, а все остальные пока что очень слабо помогают лидерам. Прилично барахлит вратарская бригада — номинально первый номер Александр Георгиев пропускает более 4 голов в среднем за матч (4,62), отражая лишь 82% бросков. В лазарете находятся Арттури Лехконен, Майлз Вуд, Джонатан Друен и Габриэль Ландеског, ну, а про ситуацию с Валерием Ничушкиным повторяться не будем.
Первым, кто смог пробить Андрея Василевского, стал человек-мем, над именем и фамилией которого все потешались около месяца назад. Речь о чешском левом крайнем, которого зовут Иван Иван. Он забил свой второй гол в карьере, удачно подправив дальний выстрел Макара в большинстве.
Кучеров же отметился еще и передачей во втором голе Гюнцеля, что дало ему третий результативный балл в матче. Эта игра стала второй в сезоне, в которой Никита набрал более двух очков, и при такой игре своего лидера «Тампа» спокойно довела матч до победы — 5:2. Если же брать матчи, в которых Кучеров набирал более одного очка, то таких у него набралось уже 250 за карьеру.
От Капризова и Стоуна отставание теперь составляет лишь одно очко, но куда важнее, что «Тампа» одержала третью победу подряд.
Автор: Леонид Михайлов