В Америке творит невероятное русский волшебник! Кучеров в одиночку создал удивительный шедевр: видео

Кучеров же отметился еще и передачей во втором голе Гюнцеля, что дало ему третий результативный балл в матче. Эта игра стала второй в сезоне, в которой Никита набрал более двух очков, и при такой игре своего лидера «Тампа» спокойно довела матч до победы — 5:2. Если же брать матчи, в которых Кучеров набирал более одного очка, то таких у него набралось уже 250 за карьеру.