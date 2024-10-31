Капризова признали лучшим игроком октября в НХЛ

В сезоне-2023/24 Капризов сыграл в регулярном чемпионате НХЛ 75 матчей, в рамках которых 46 раз поражал ворота соперников и отдал 50 результативных передач на партнеров. Он с отрывом стал лучшим бомбардиром команды. По итогам регулярного чемпионата «Миннесота» не попала в плей-офф, заняв в турнирной таблице Западной конференции десятое место и набрав 86 очков.