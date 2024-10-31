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Капризова признали лучшим игроком октября в НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов признан лучшим игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в октябре по версии издания The Athletic.

Источник: NHL.com

«Суперзвезда “Миннесоты” Кирилл Капризов начал сезон “в огне”. Кирилл привносит в игру тот электризующий стиль, в котором этот состав отчаянно нуждается», — говорится в статье.

В октябре Капризов набрал 18 очков (5+13) в девяти матчах.

В турнирной таблице Западной конференции «Миннесота» располагается на четвертом месте в таблице, набрав 14 очков.

В сезоне-2023/24 Капризов сыграл в регулярном чемпионате НХЛ 75 матчей, в рамках которых 46 раз поражал ворота соперников и отдал 50 результативных передач на партнеров. Он с отрывом стал лучшим бомбардиром команды. По итогам регулярного чемпионата «Миннесота» не попала в плей-офф, заняв в турнирной таблице Западной конференции десятое место и набрав 86 очков.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз», в составе которого выступали три российских хоккеиста — вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов, нападающий Владимир Тарасенко. В финальной серии «пантеры» одолели «Эдмонтон Ойлерз», противостояние длилось максимальное количество матчей — семь.

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