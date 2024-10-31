Россиянин проиграл белорусу конкуренцию за место в воротах клуба НХЛ

Россиянин не смог уехать в «Филадельфию» в 2022-м из-за призыва в армию. После прохождения службы он остался в ЦСКА, вопреки возражениям IIHF и НХЛ, а в конце марта 2024-го расторг контракт с московским клубом и уехал в НХЛ.