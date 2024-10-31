Россиянин проиграл белорусу конкуренцию за место в воротах клуба НХЛ

Главный тренер «Филадельфия Флайерз» Джон Торторелла заявил, что белорус Алексей Колосов опередил в рейтинге запасных вратарей россиянина Ивана Федотова и будет при необходимости заменять основного голкипера Самуэля Эрссона. Об этом сообщил журналист Allphly Чарли О’Коннор в соцсети Х.
Колосову 22 года, 27 октября он провел дебютный матч за «Филадельфию» против «Монреаля» (3:4), отразив 83,3% бросков.
Федотов в этом сезоне провел три матча, отражая в среднем 82,1% бросков.
«Филадельфия» выиграла только три матча из десяти на старте сезона и идет предпоследней в Восточной конференции.
Федотов является обладателем Кубка Гагарина 2022 года в составе ЦСКА и вице-чемпионом Олимпиады в Пекине в составе сборной России.
Россиянин не смог уехать в «Филадельфию» в 2022-м из-за призыва в армию. После прохождения службы он остался в ЦСКА, вопреки возражениям IIHF и НХЛ, а в конце марта 2024-го расторг контракт с московским клубом и уехал в НХЛ.