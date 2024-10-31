Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянин проиграл белорусу конкуренцию за место в воротах клуба НХЛ

Иван Федотов отыграл за «Филадельфию» три матча, но тренеру команды больше понравилась игра белорусского дебютанта Алексея Колосова. «Флайерз» идут на предпоследнем месте в конференции.

Источник: Getty Images

Главный тренер «Филадельфия Флайерз» Джон Торторелла заявил, что белорус Алексей Колосов опередил в рейтинге запасных вратарей россиянина Ивана Федотова и будет при необходимости заменять основного голкипера Самуэля Эрссона. Об этом сообщил журналист Allphly Чарли О’Коннор в соцсети Х.

Колосову 22 года, 27 октября он провел дебютный матч за «Филадельфию» против «Монреаля» (3:4), отразив 83,3% бросков.

Федотов в этом сезоне провел три матча, отражая в среднем 82,1% бросков.

«Филадельфия» выиграла только три матча из десяти на старте сезона и идет предпоследней в Восточной конференции.

Федотов является обладателем Кубка Гагарина 2022 года в составе ЦСКА и вице-чемпионом Олимпиады в Пекине в составе сборной России.

Россиянин не смог уехать в «Филадельфию» в 2022-м из-за призыва в армию. После прохождения службы он остался в ЦСКА, вопреки возражениям IIHF и НХЛ, а в конце марта 2024-го расторг контракт с московским клубом и уехал в НХЛ.

Филадельфия
НХЛ: таблица и календарь