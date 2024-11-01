Овечкин наводит ужас на Америку! Русский снайпер «прибил» еще одну жертву

Наконец, Овечкин и сам отметился в протоколе как автор заброшенной шайбы. Этого, впрочем, следовало ожидать, ведь последние встречи с «Канадиенс» россиянин чередует: в одной забивает, в следующей — нет. Предыдущую игру с «Хабс» Ови провел без голов, поэтому сегодня «Монреалю» суждено было пропустить от великого россиянина. Несколько небрежно обработав шайбу у штанги, Александр все же вогнал ее в ворота, которые Кейден Примо уже никак не мог защитить.