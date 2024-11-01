Овечкин наводит ужас на Америку! Русский снайпер «прибил» еще одну жертву

«Вашингтон Кэпиталз» образца сезона-2024/25 является одним из главных приятных сюрпризов нового розыгрыша Национальной хоккейной лиги. В прошлой «регулярке» «столичные» выглядели крайне нестабильными и неуверенными, а их скорый разгром от «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом раунде плей-офф, куда «Кэпс» выбрались с огромным трудом, был логичным итогом.
Предпосылок к тому, что в новом соревновательном году что-то кардинально изменится, казалось, не было. Однако Спенсер Карбери умеет удивлять: его команда показывает умение перестраиваться на ходу, играюче добывать преимущество и уверенно его удерживать. Как результат — в первых девяти матчах «регулярки» «Вашингтон» одержал семь побед и обосновался среди лидеров Восточной конференции и Столичного дивизиона.
На фоне командных успехов и структурных изменений по-новому раскрылся Александр Овечкин. Точнее, сам Ови и его тройка с белорусом Алексеем Протасом и «центром» Диланом Строумом. Их сочетание приносит результат «Вашингтону», а Овечкин своими регулярными перемещениями с левого фланга на правый и обратно обеспечивает сильную головную боль каждому сопернику. Многие переживали, что этот эксперимент Карбери не принесет ему успеха, однако прямо сейчас эти сомнения неактуальны.
Овечкин для своих 39 лет имеет отличный показатель результативности. С учетом сегодняшней игры с «Монреаль Канадиенс» Александр в девяти матчах со старта сезона набрал 10 очков. Количество голов и результативных передач равное — по 5. Да, российский капитан «Вашингтона» напоминает всем, что является не только превосходным снайпером, но и прекрасным распасовщиком.
В домашней встрече с «Хабс» Овечкин ассистировал дважды. Сперва это произошло в начале второго периода при игре в большинстве: после кистевого броска россиянина из района левого круга вбрасывания удачно подставил клюшку Том Уилсон, который открыл счет в матче. Этим голом «Кэпс» прервали неудачную серию игры с численным преимуществом. С «лишним» игроком команда Карбери не могла забить шесть матчей подряд. Из-за этого даже пришлось менять первую спецбригаду. Необходимый результат достигнут.
Уже в третьем периоде при счете 4:3 в пользу «столичных» Овечкин изобразил Никиту Кучерова. Россиянин обманул оборону «Монреаля» ложным замахом под бросок и выдал пас-конфетку на Протаса. Белорусу оставалось лишь попасть в ворота, что он и сделал.
Наконец, Овечкин и сам отметился в протоколе как автор заброшенной шайбы. Этого, впрочем, следовало ожидать, ведь последние встречи с «Канадиенс» россиянин чередует: в одной забивает, в следующей — нет. Предыдущую игру с «Хабс» Ови провел без голов, поэтому сегодня «Монреалю» суждено было пропустить от великого россиянина. Несколько небрежно обработав шайбу у штанги, Александр все же вогнал ее в ворота, которые Кейден Примо уже никак не мог защитить.
Американский голкипер «Монреаля» после этой пропущенной шайбы вошел в историю в роли еще одной жертвы Овечкина — он стал 176-м в истории чемпионатов НХЛ, кому забивал российский голеадор. Рекордсменом лиги в данном рейтинге является Яромир Ягр, забивший 178 разным вратарям в своей карьере. Второе место занимает Патрик Марло (177).
Вот такой ужас для Северной Америки, которая в этот вечер отмечала «Хэллоуин». В этом «празднике» Овечкин, к слову, тоже преуспел и стал первым за 24 года игроком «Вашингтона», кому удалось набрать 3 очка в День всех святых.
Всего же за свою карьеру в чемпионатах НХЛ Александр провел уже 133-й матч с тремя очками и более за игру. Среди действующих игроков лиги его в этой статистике превосходит лишь Сидни Кросби (180 матчей). Абсолютный рекорд НХЛ принадлежит, естественно, Уэйну Гретцки, который набрал по 3 балла за игру в 459 матчах «регулярки».
Что касается главного рекорда за всю историю НХЛ, то звание лучшего снайпера в чемпионатах лиги Уэйн Гретцки потеряет совсем скоро. Возможно, даже в этом сезоне. Прямо сейчас Овечкин идет по графику 46 голов за сезон. Александру осталось забросить 36 шайб, чтобы догнать Величайшего в снайперском рейтинге лиги. 37 шайб — чтобы выйти на чистое первое место.
Кажется, мы даже не представляем, насколько близко находимся к поистине эпохальному событию мирового масштаба.
Автор: Андрей Сенченко