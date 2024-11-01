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Бывший любимчик Ротенберга избил канадца, русские приговорили американский клуб! День наших в НХЛ

Подколзин дрался, Свечников и Орлов забивали.

Источник: AP 2024
Хоккей
НХЛ 2024-2025
Неделя 5, 1.11.2024, 2:00
Вашингтон
6
Монреаль
3

Кирилл Капризов, Артемий Панарин, Никита Кучеров, Александр Овечкин — примерно так выглядит список самых обсуждаемых российских хоккеистов на старте нового сезона Национальной хоккейной лиги. Это они бьют рекорды, возглавляют различные рейтинги, без конца радуют яркими трюками, заброшенными шайбами и ассистами.

Вот и в последний день октября главное внимание себе забрал Ови — отдал пару голевых, забил сам и приблизился к Гретцки на расстояние в 36 шайб. Ну просто неудержимый!

И все-таки, кроме признанных топов в сильнейшей лиге Северной Америки сейчас выступает еще больше трех десятков полевых игроков из России — нередко и им удается обратить на себя внимания. В ночь с четверг на пятницу по московскому времени кандидатур точно хватало.

Хоккей
НХЛ 2024-2025
Неделя 5, 1.11.2024, 2:00
Каролина
8
Бостон
2

Например, Андрей Свечников. 24-летний форвард, от которого год за годом ждут какого-то невероятного прорыва, начал эту регулярку не блестяще, но достойно — набирал очки в шести из восьми стартовых матчей. С голами вот только не особо клеилось — их значилось только два. И вот, в игре с «Бостоном» младший из парочки братьев-хоккеистов удвоил свой баланс заброшенных шайб — помогло большинство.

Сначала Андрей в непривычной для себя манере поработал на пятаке, а затем замкнул дальнюю штангу — есть дубль!

В итоге «Каролина» разнесла «Брюинз» со счетом 8:2, а свой второй гол в трех последних встречах успел забросить Дмитрий Орлов.

Есть свой россиянин и в составе «Мишек». Более того — Никита Задоров совсем скоро тоже может стать лидером НХЛ. Правда, по не самому радостному показателю.

Когда летом «Бостон» подписывал русского гиганта, американский клуб явно рассчитывал на многое — прошлый сезон у Никиты получился очень неплохим. Но пока он соответствует самому себе только с точки зрения постоянных нарушений правил. В прошлом сезоне набралось 102 штрафных минуты, в этом уже 23 — это второй результат во всей лиге. Часть игры против «Харрикейнз» Задоров также провел на скамейке штрафников.

А вот Василий Подколзин из «Эдмонтона» взял, да и выдал свой лучший матч в сезоне. Ну или самый яркий. «Ойлерз» приехали в гости к «Нэшвиллу» в отсутствии травмированного Коннора Макдэвида, кто в такой момент должен был повести команду за собой? Конечно же, человек, которого Роман Ротенберг когда-то и сравнивал с Макдэвидом.

«Есть, допустим, Коннор Макдэвид, который умеет все. У нас тоже есть такие молодые игроки. Вот Василий Подколзин может и обороняться, и играть в атаке, и блокировать броски. Мы стремимся к выращиванию таких ребят, чтобы они становились еще лучше», — говорил в 2019-м нынешний тренер СКА.

Вторым Макдэвидом россиянин, будем откровенны, пока не стал, но победить «Предаторз» сегодня помог. Сначала классно поработал в чужой зоне и по большей части сделал для «Нефтяников» первый гол.

А затем еще и добавил команде эмоций — сошелся в драке с канадцем Джереми Лоузоном и двумя ударами уложил того на лед. Проявить себе можно и вот таким образом.

Автор: Артем Гаев

Нэшвилл
1:5
1:2, 0:1, 0:2
Эдмонтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 5
1.11.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Bridgestone Arena, 17159 зрителей
Главные тренеры
Эндрю Брюнетт
Крис Ноблаух
Вратари
Юусе Сарос
(Юусе Сарос)
Кэлвин Пикар
1-й период
00:37
Виктор Арвидссон
(Леон Драйзайтль, Василий Подколзин)
02:20
Райан О`Райлли
03:30
Райан Нюджент-Хопкинс
05:05
Филип Форсберг
09:54
Кори Перри
(Ноа Филп, Дрейк Каджула)
15:15
Коул Смит
15:15
Тай Эмберсон
2-й период
26:44
Дарнелл Нерс
29:03
Леон Драйзайтль
38:49
Маттиас Янмарк
3-й период
41:48
Леон Драйзайтль
(Маттиас Экхольм, Эван Бушар)
44:04
Жереми Лозон
44:04
Василий Подколзин
52:46
Зак Хаймэн
(Дарнелл Нерс, Джефф Скиннер)
Лучшие игроки матча
Статистика
12
Штрафное время
16
3
Игра в большинстве
1
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Эдмонтон
Каролина
Бостон
Вашингтон
НХЛ: таблица и календарь