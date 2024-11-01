Бывший любимчик Ротенберга избил канадца, русские приговорили американский клуб! День наших в НХЛ

Кирилл Капризов, Артемий Панарин, Никита Кучеров, Александр Овечкин — примерно так выглядит список самых обсуждаемых российских хоккеистов на старте нового сезона Национальной хоккейной лиги. Это они бьют рекорды, возглавляют различные рейтинги, без конца радуют яркими трюками, заброшенными шайбами и ассистами.
Вот и в последний день октября главное внимание себе забрал Ови — отдал пару голевых, забил сам и приблизился к Гретцки на расстояние в 36 шайб. Ну просто неудержимый!
И все-таки, кроме признанных топов в сильнейшей лиге Северной Америки сейчас выступает еще больше трех десятков полевых игроков из России — нередко и им удается обратить на себя внимания. В ночь с четверг на пятницу по московскому времени кандидатур точно хватало.
Например, Андрей Свечников. 24-летний форвард, от которого год за годом ждут какого-то невероятного прорыва, начал эту регулярку не блестяще, но достойно — набирал очки в шести из восьми стартовых матчей. С голами вот только не особо клеилось — их значилось только два. И вот, в игре с «Бостоном» младший из парочки братьев-хоккеистов удвоил свой баланс заброшенных шайб — помогло большинство.
Сначала Андрей в непривычной для себя манере поработал на пятаке, а затем замкнул дальнюю штангу — есть дубль!
В итоге «Каролина» разнесла «Брюинз» со счетом 8:2, а свой второй гол в трех последних встречах успел забросить Дмитрий Орлов.
Есть свой россиянин и в составе «Мишек». Более того — Никита Задоров совсем скоро тоже может стать лидером НХЛ. Правда, по не самому радостному показателю.
Когда летом «Бостон» подписывал русского гиганта, американский клуб явно рассчитывал на многое — прошлый сезон у Никиты получился очень неплохим. Но пока он соответствует самому себе только с точки зрения постоянных нарушений правил. В прошлом сезоне набралось 102 штрафных минуты, в этом уже 23 — это второй результат во всей лиге. Часть игры против «Харрикейнз» Задоров также провел на скамейке штрафников.
А вот Василий Подколзин из «Эдмонтона» взял, да и выдал свой лучший матч в сезоне. Ну или самый яркий. «Ойлерз» приехали в гости к «Нэшвиллу» в отсутствии травмированного Коннора Макдэвида, кто в такой момент должен был повести команду за собой? Конечно же, человек, которого Роман Ротенберг когда-то и сравнивал с Макдэвидом.
«Есть, допустим, Коннор Макдэвид, который умеет все. У нас тоже есть такие молодые игроки. Вот Василий Подколзин может и обороняться, и играть в атаке, и блокировать броски. Мы стремимся к выращиванию таких ребят, чтобы они становились еще лучше», — говорил в 2019-м нынешний тренер СКА.
Вторым Макдэвидом россиянин, будем откровенны, пока не стал, но победить «Предаторз» сегодня помог. Сначала классно поработал в чужой зоне и по большей части сделал для «Нефтяников» первый гол.
А затем еще и добавил команде эмоций — сошелся в драке с канадцем Джереми Лоузоном и двумя ударами уложил того на лед. Проявить себе можно и вот таким образом.
Автор: Артем Гаев