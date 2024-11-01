Бывший любимчик Ротенберга избил канадца, русские приговорили американский клуб! День наших в НХЛ

А вот Василий Подколзин из «Эдмонтона» взял, да и выдал свой лучший матч в сезоне. Ну или самый яркий. «Ойлерз» приехали в гости к «Нэшвиллу» в отсутствии травмированного Коннора Макдэвида, кто в такой момент должен был повести команду за собой? Конечно же, человек, которого Роман Ротенберг когда-то и сравнивал с Макдэвидом.