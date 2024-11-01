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Живущий в Техасе российский хоккеист НХЛ задумался о покупке оружия

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» Илья Любушкин заявил, что задумывается о покупке оружия.

Источник: Спорт РИА Новости

Любушкин с начала сезона представляет «Даллас» и проживает в Техасе.

«Люди здесь очень гостеприимны, есть большая русскоязычная община. Все близко, климат хороший, а цены на бензин гораздо ниже, чем в Калифорнии. Я знаю, что в Техасе почти в каждом доме есть оружие. Я думал о покупке оружия. Но пока непонятно, нужно ли это. Ведь оружие — это большая ответственность. Ты должен знать, что с ним делать», — приводит слова Любушкина Responsible Gambler.

«Техас кажется более консервативным, люди не очень ориентируются на мнение окружающих. Я вижу тут меньше пропаганды любого рода. Мне понравились пейзажи и погода Калифорнии, но я не согласен с некоторыми культурными тенденциями. В целом Техас намного дешевле», — добавил он.

До этого в НХЛ Любушкин играл за «Анахайм Дакс», «Баффало Сейбрз» и «Торонто Мейпл Лифс». Всего на счету защитника в лиге 47 очков (5 голов и 42 передачи) в 362 матчах в регулярных чемпионатах.

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