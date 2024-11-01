Живущий в Техасе российский хоккеист НХЛ задумался о покупке оружия

«Люди здесь очень гостеприимны, есть большая русскоязычная община. Все близко, климат хороший, а цены на бензин гораздо ниже, чем в Калифорнии. Я знаю, что в Техасе почти в каждом доме есть оружие. Я думал о покупке оружия. Но пока непонятно, нужно ли это. Ведь оружие — это большая ответственность. Ты должен знать, что с ним делать», — приводит слова Любушкина Responsible Gambler.