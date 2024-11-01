Ярослав Аскаров признан лучшим вратарем октября в АХЛ

Аскаров был выбран в 1-м раунде драфта НХЛ‑2020 «Нэшвиллом» под общим 11‑м номером. В августе этого года «Предаторз» обменяли россиянина, а также нападающего Нолана Бурка и право выбора в 3-м раунде драфта НХЛ-2025 в «Сан-Хосе Шаркс» на голкипера Магнуса Хрону, форварда Давида Эдстрема и право выбора в 1-м раунде следующего драфта.