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Ярослав Аскаров признан лучшим вратарем октября в АХЛ

Голкипер «Сан‑Хосе Барракуда» Ярослав Аскаров признан лучшим вратарем АХЛ по итогам октября, сообщает пресс‑служба лиги.

Источник: Соцсети

В прошлом месяце 22‑летний россиянин провел 5 матчей в регулярном чемпионате и одержал пять побед, оформив два шатаута при 95,9% отраженных бросков и коэффициенте надежности 1,2.

Аскаров был выбран в 1-м раунде драфта НХЛ‑2020 «Нэшвиллом» под общим 11‑м номером. В августе этого года «Предаторз» обменяли россиянина, а также нападающего Нолана Бурка и право выбора в 3-м раунде драфта НХЛ-2025 в «Сан-Хосе Шаркс» на голкипера Магнуса Хрону, форварда Давида Эдстрема и право выбора в 1-м раунде следующего драфта.

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