2 ассистов Любушкина не хватило «Далласу» для победы над «Флоридой»

В составе «Флориды» дубль записал на свой счет Сэм Райнхарт, добавивший к этому голевую передачу. По шайбе забросили Эван Родригес, Александр Барков, Антон Лунделль и Маки Самоскевич. Барков также записал на свой счет 3 ассиста. Российский защитник «пантер» Дмитрий Куликов очков не набрал, а вратарь Сергей Бобровский отразил 32 броска из 36.