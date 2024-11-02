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2 ассистов Любушкина не хватило «Далласу» для победы над «Флоридой»

«Флорида» нанесла поражение «Далласу» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра в рамках глобальной серии прошла в Тампере (Финляндия) на льду «Нокиа Арены» и завершилась со счетом 6:4 в пользу действующего обладателя Кубка Стэнли.

Источник: nhl.com

В составе «Флориды» дубль записал на свой счет Сэм Райнхарт, добавивший к этому голевую передачу. По шайбе забросили Эван Родригес, Александр Барков, Антон Лунделль и Маки Самоскевич. Барков также записал на свой счет 3 ассиста. Российский защитник «пантер» Дмитрий Куликов очков не набрал, а вратарь Сергей Бобровский отразил 32 броска из 36.

У проигравших по разу отличились Тайлер Сегин, Эса Линделль, Маврик Бурк и Джейми Бенн. Российский защитник «Далласа» Илья Любушкин отдал 2 результативные передачи, а форвард Евгений Дадонов очков не набрал.

Даллас
4:6
1:3, 1:1, 2:2
Флорида
Хоккей, НХЛ, Неделя 5
1.11.2024, 21:00 (МСК UTC+3)
Nokia Arena, 12786 зрителей
Главные тренеры
Питер Дебур
Пол Морис
Вратари
Джейк Эттингер
Сергей Бобровский
1-й период
00:28
Эван Родригес
(Аарон Экблад, Александр Барков)
07:11
Александр Барков
(Эван Родригес, Сэм Райнхарт)
10:45
Тайлер Сегин
(Илья Любушкин, Мэтт Дюшен)
11:14
Мэттью Ткачак
13:54
Мэтью Дамба
15:52
Антон Лунделл
(Аарон Экблад, Сэм Беннетт)
2-й период
21:32
Эса Линделл
(Джейсон Робертсон, Мэтт Дюшен)
25:32
Маки Самоскевич
26:07
Сэм Райнхарт
(Александр Барков, Аарон Экблад)
28:43
Джейми Бенн
28:43
Нико Миккола
31:55
Мэйсон Марчмент
34:36
Нико Миккола
3-й период
42:31
Маки Самоскевич
(Эй. Джей Грир, Нико Миккола)
50:08
Сэм Райнхарт
(Густав Форслинг, Александр Барков)
55:38
Маврик Бурк
(Илья Любушкин, Сэм Стил)
59:26
Джейми Бенн
(Эса Линделл, Логан Стэнковен)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
8
3
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Флорида
Даллас
НХЛ: таблица и календарь