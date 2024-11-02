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Капризов — лучший бомбардир НХЛ. Он разнес «Тампу» и затмил Кучерова

«Миннесота» переиграла «Тампу-Бэй» благодаря трем очкам Кирилла Капризова.

Источник: AP 2024

На старте сезона Кирилл Капризов — лучший игрок НХЛ. Он лишь дважды уходил с площадки, набрав менее двух очков за игру. И во многом благодаря ему «Миннесота» сейчас — один из лидеров Западной конференции.

Матч с «Тампой» можно было рассматривать, как очное противостояние Капризова и Кучерова. У Никиты Кучерова тоже неплохая серия матчей с набранными очками: лишь раз он уходил со льда без результативных действий. И все же в личной дуэли оказался сильнее воспитанник Новокузнецка.

Первый период прошел практически без моментов. Под самый конец первого игрового отрезка «Миннесота» сама себе привезла неприятности, получив командный штраф. «Тампа» такими подарками пользуется с огромным удовольствием: Поинт с передач Хедмана и Хэйгела открыл счет в матче.

Второй период начался с гола «Миннесоты». Менее минуты прошло со стартового вбрасывания, как Эрикссон после отличной поперечной передачи Капризова сравнял счет в матче. Так первые 40 минут и завершились со скромными 1:1 на табло. Настоящая голевая феерия началась в третьем периоде.

Сначала Брок Фабер прямым броском практически с синей линии поразил ворота Василевского. Но через несколько минут Джейк Генцел вновь восстановил равенство на табло, реализовав большинство.

Ключевой стала ошибка Василевского за пять с половиной минут до конца: голкипер не смог прижать шайбу после нетрудного броска Цукарелло, чем быстро воспользовался Кирилл Капризов. Причем россиянин успел отличиться еще раз: в пустые ворота за 30 секунд до конца.

После первых 10 матчей Капризов идет по невероятному графику — более двух очков за игру. Сейчас россиянин лучший бомбардир НХЛ с 21 результативным действием. Кучеров пока отстает — 18 очков и пятое место.

Автор: Максим Клементьев

Миннесота
5:3
0:1, 1:0, 4:2
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, Неделя 5
2.11.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Xcel Energy Center, 18104 зрителя
Главные тренеры
Джон Хайнс
Джон Купер
Вратари
Филип Густавссон
Андрей Василевский
(Андрей Василевский, Андрей Василевский, Андрей Василевский, Андрей Василевский)
1-й период
03:37
Якуб Лауко
03:37
Майкл Эйссимонт
09:11
Матс Зуккарелло
18:21
Командный штраф
19:15
Брэйден Пойнт
(Виктор Хедман, Брэндон Хагель)
2-й период
20:47
Юэль Эрикссон Эк
(Кирилл Капризов, Матс Зуккарелло)
24:26
Командный штраф
29:13
Конор Джики
32:49
Кирилл Капризов
3-й период
42:41
Брок Фэйбер
(Джейкоб Миддлтон, Якуб Лауко)
44:31
Джаред Сперджен
46:23
Джейк Гюнцель
(Никита Кучеров, Виктор Хедман)
54:37
Кирилл Капризов
(Матс Зуккарелло, Марко Росси)
56:57
Мэтт Болди
57:34
Ник Пол
(Эрик Чернак, Райан Макдона)
59:31
Кирилл Капризов
(Фредерик Годро)
Лучшие игроки матча
Статистика
13
Штрафное время
9
2
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Миннесота
Тампа-Бэй
НХЛ: таблица и календарь