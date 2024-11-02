Капризов — лучший бомбардир НХЛ. Он разнес «Тампу» и затмил Кучерова

Матч с «Тампой» можно было рассматривать, как очное противостояние Капризова и Кучерова. У Никиты Кучерова тоже неплохая серия матчей с набранными очками: лишь раз он уходил со льда без результативных действий. И все же в личной дуэли оказался сильнее воспитанник Новокузнецка.