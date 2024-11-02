Капризов — лучший бомбардир НХЛ. Он разнес «Тампу» и затмил Кучерова

На старте сезона Кирилл Капризов — лучший игрок НХЛ. Он лишь дважды уходил с площадки, набрав менее двух очков за игру. И во многом благодаря ему «Миннесота» сейчас — один из лидеров Западной конференции.
Матч с «Тампой» можно было рассматривать, как очное противостояние Капризова и Кучерова. У Никиты Кучерова тоже неплохая серия матчей с набранными очками: лишь раз он уходил со льда без результативных действий. И все же в личной дуэли оказался сильнее воспитанник Новокузнецка.
Первый период прошел практически без моментов. Под самый конец первого игрового отрезка «Миннесота» сама себе привезла неприятности, получив командный штраф. «Тампа» такими подарками пользуется с огромным удовольствием: Поинт с передач Хедмана и Хэйгела открыл счет в матче.
Второй период начался с гола «Миннесоты». Менее минуты прошло со стартового вбрасывания, как Эрикссон после отличной поперечной передачи Капризова сравнял счет в матче. Так первые 40 минут и завершились со скромными 1:1 на табло. Настоящая голевая феерия началась в третьем периоде.
Сначала Брок Фабер прямым броском практически с синей линии поразил ворота Василевского. Но через несколько минут Джейк Генцел вновь восстановил равенство на табло, реализовав большинство.
Ключевой стала ошибка Василевского за пять с половиной минут до конца: голкипер не смог прижать шайбу после нетрудного броска Цукарелло, чем быстро воспользовался Кирилл Капризов. Причем россиянин успел отличиться еще раз: в пустые ворота за 30 секунд до конца.
После первых 10 матчей Капризов идет по невероятному графику — более двух очков за игру. Сейчас россиянин лучший бомбардир НХЛ с 21 результативным действием. Кучеров пока отстает — 18 очков и пятое место.
Автор: Максим Клементьев