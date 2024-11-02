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«Филадельфия» с Колосовым в воротах проиграла «Бостону» в матче НХЛ

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский голкипер «Филадельфии» Алексей Колосов провел второй матч за команду в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2024/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2024

Вечером субботы по минскому времени «летчики» принимали «Бостон». На этот матч Колосов был заявлен запасным вратарем, но в середине стартовой трети основной голкипер «Филадельфии» Самюэль Эрссон получил повреждение, после чего в игру вступил белорус. Алексей пропустил по разу в первом и втором периодах, а третью шайбу игроки «Бостона» забросили уже в пустые ворота в концовке встречи.

«Филадельфия» проиграла со счетом 0:3, Колосов совершил 20 сэйвов после 22 бросков, процент надежности составил 90,9%.

Данный матч стал для белорусского голкипера вторым в карьере в сильнейшей лиге планеты. Дебют Алексея состоялся 28 октября в матче против «Монреаля», который окончился поражением «летчиков» 3:4. Следующий поединок «Филадельфия» проведет 6 ноября против «Каролины».

Филадельфия
0:3
0:1, 0:1, 0:1
Бостон
Хоккей, НХЛ, Неделя 5
2.11.2024, 20:00 (МСК UTC+3)
Wells Fargo Center, 17492 зрителя
Главные тренеры
Джон Торторелла
Джим Монтгомери
Вратари
Самуэль Эрссон
(Алексей Колосов, Алексей Колосов)
Йоонас Корписало
1-й период
00:42
Трэвис Конекны
05:25
Чарли Макэвой
13:28
Мэттью Пойтрас
(Хампус Линдхольм, Морган Гики)
18:47
Ноа Кэйтс
2-й период
26:13
Мэттью Пойтрас
31:23
Джастин Бразо
(Брэд Маршан, Элиас Линдхольм)
3-й период
56:21
Брэд Маршан
(Давид Пастрняк)
57:46
Гарнет Хэтэуэй
57:46
Гарнет Хэтэуэй
57:46
Марк Кастелич
57:46
Марк Кастелич
59:09
Трэвис Конекны
59:09
Трэвис Санхейм
59:09
Мэттью Пойтрас
59:09
Трент Фредерик
59:09
Брэндон Карло
Лучшие игроки матча
Статистика
12
Штрафное время
14
3
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Филадельфия
Бостон
НХЛ: таблица и календарь