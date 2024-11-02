«Филадельфия» с Колосовым в воротах проиграла «Бостону» в матче НХЛ

Вечером субботы по минскому времени «летчики» принимали «Бостон». На этот матч Колосов был заявлен запасным вратарем, но в середине стартовой трети основной голкипер «Филадельфии» Самюэль Эрссон получил повреждение, после чего в игру вступил белорус. Алексей пропустил по разу в первом и втором периодах, а третью шайбу игроки «Бостона» забросили уже в пустые ворота в концовке встречи.