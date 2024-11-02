«Филадельфия» с Колосовым в воротах проиграла «Бостону» в матче НХЛ

Вечером субботы по минскому времени «летчики» принимали «Бостон». На этот матч Колосов был заявлен запасным вратарем, но в середине стартовой трети основной голкипер «Филадельфии» Самюэль Эрссон получил повреждение, после чего в игру вступил белорус. Алексей пропустил по разу в первом и втором периодах, а третью шайбу игроки «Бостона» забросили уже в пустые ворота в концовке встречи.
«Филадельфия» проиграла со счетом 0:3, Колосов совершил 20 сэйвов после 22 бросков, процент надежности составил 90,9%.
Данный матч стал для белорусского голкипера вторым в карьере в сильнейшей лиге планеты. Дебют Алексея состоялся 28 октября в матче против «Монреаля», который окончился поражением «летчиков» 3:4. Следующий поединок «Филадельфия» проведет 6 ноября против «Каролины».